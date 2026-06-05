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Nam thanh niên đi xe máy Exciter tốc độ cao tông vào ô tô bị tử vong

Tiền Lê

TPO - Khi đến trước số nhà 150 đường Tôn Đức Thắng (thuộc tổ 8, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) xe máy Exciter do anh anh Q. điều khiển với tốc độ cao tông mạnh vào ô tô do bà P.T.Q. lái từ trong hẻm đi ra hướng về phía ngã tư Biển Hồ.

Clip ghi lại lúc xảy ra va chạm.

Tối 5/6, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) đang phối hợp xác minh, làm rõ vụ tai nạn khiến anh N.N.P.Q. (SN 1997, trú xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) tử vong.

Theo đó, khoảng 18h46 cùng ngày, anh Q. điều khiển xe máy Exciter lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng, hướng từ ngã tư Biển Hồ về xã Biển Hồ.

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Hiện trường vụ tai nạn.

Tuy nhiên, khi đến trước số nhà 150 đường Tôn Đức Thắng (thuộc tổ 8, phường Thống Nhất) xe máy của anh Q. chạy với tốc độ cao đã va chạm với ô tô do bà P.T.Q. (SN 1972, trú tại phường Thống Nhất) điều khiển từ trong hẻm đi ra hướng về phía ngã tư Biển Hồ.

Vụ tai nạn khiến anh Q. bị thương nặng, tử vong tại bệnh viện.

Qua kiểm tra ban đầu, bà Q. có giấy phép lái xe theo quy định và không có nồng độ cồn.

Tiền Lê
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