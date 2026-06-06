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Thế giới

Ukraine xác nhận xuồng cảm tử trôi dạt sang Romania rồi phát nổ

Minh Hạnh

TPO - Một xuồng không người lái đã bất ngờ phát nổ tại cảng Constanta của Romania. Dù chiếc xuồng được xác nhận là của Ukraine, nhưng Nga và Romania vẫn tranh cãi về trách nhiệm vụ việc.

Khoảnh khắc xuồng không người lái phát nổ. (Nguồn: Reuters)

Theo RT, chiếc xuồng không người lái được phát hiện tại cảng Constanta hôm 5/6, cách khu tập kết dầu vài trăm mét và gần trụ sở của Cơ quan Cứu hộ biển của Romania.

Chiếc xuồng chở chất nổ và bị mắc kẹt vào một rào chắn trước khi phát nổ, nhưng may mắn không gây thương vong.

Hiện trường vụ nổ lập tức bị phong toả. Chính quyền Romania đã ban hành cảnh báo mức độ đỏ do nguy cơ xảy ra thêm các vụ nổ dọc bờ biển, ra lệnh cho người dân sơ tán và giữ khoảng cách ít nhất 1 km với bờ biển. Biện pháp này sau đó đã được dỡ bỏ, nhưng người dân được khuyến cáo nên cảnh giác và báo cho chính quyền nếu phát hiện bất kỳ vật thể khả nghi nào.

Bộ Quốc phòng Romania khẳng định, chiếc xuồng không thuộc về quân đội Romania và không tham gia các cuộc tập trận gần đây ở Biển Đen. Phía Romania mô tả đây là "loại xuồng không người lái được sử dụng trong xung đột Ukraine".

Giới chức Ukraine sau đó xác nhận, chiếc xuồng thuộc về hải quân Ukraine. Kiev cho biết, thiết bị này đã mất kiểm soát ở Biển Đen do hệ thống tác chiến điện tử của Nga. Phía Ukraine đã liên lạc với Romania để cảnh báo và ngăn ngừa thương vong, theo thông báo.

Truyền thông địa phương đưa tin, sau vụ nổ đầu tiên, ba xuồng không người lái khác đã phát nổ: Một chiếc gần cảng Constanta, và hai chiếc trong vùng biển Ukraine. Chiếc xuồng đầu tiên giống với xuồng không người lái MAGURA V5 của Ukraine được tình báo quân sự Kiev sử dụng, có thể mang hàng trăm kilogram chất nổ, di chuyển quãng đường dài và thường hoạt động theo nhóm.

Đại sứ quán Nga tại Romania đã ngay lập tức ra tuyên bố, nhấn mạnh rằng các xuồng không người lái được đề cập là “phương tiện của Ukraine, được chính quyền Kiev sử dụng để tạo ra các mối đe dọa đối với an ninh hàng hải ở Biển Đen”. Cơ quan ngoại giao nhấn mạnh, “mọi nỗ lực trực tiếp hoặc gián tiếp nhằm liên kết các xuồng không người lái này với Nga và quy trách nhiệm đều không có cơ sở”.

Tuy nhiên, Tổng thống Romania Nicusor Dan đã đổ lỗi cho Mátxcơva về vụ việc, tuyên bố đó là “hậu quả trực tiếp” của chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Trong những tháng gần đây, máy bay không người lái của Ukraine đã nhiều lần xâm phạm không phận của các nước lân cận, bao gồm các nước Baltic và Phần Lan, đâm vào các tòa nhà và làm hư hại cơ sở hạ tầng.

Mátxcơva cáo buộc các nước phương Tây liên tục phớt lờ và hạ thấp mức độ nghiêm trọng của các vụ việc, hoặc cố gắng đổ lỗi cho Nga.

Các quan chức Nga cũng nhiều lần bày tỏ lo ngại, rằng Kiev có thể cố tình dàn dựng các vụ khiêu khích bằng máy bay không người lái bên ngoài biên giới nhằm mục đích gây ra một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Mátxcơva.

Minh Hạnh
RT
#xuồng cảm tử #Nga #Ukraine #Romania #NATO

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