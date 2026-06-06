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Nhiều phần quà ý nghĩa đến với người dân đảo xa ở Gia Lai

Trương Định

TPO - Thông qua chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc”, nhiều phần quà ý nghĩa đã được trao tặng cho học sinh, gia đình chính sách và hộ dân khó khăn tại xã đảo Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai, tiếp thêm động lực cho bà con nơi đảo xa.

Ngày 5/6, tại xã đảo Nhơn Châu, Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Phát triển Văn hóa đọc và Kinh tế xuất bản (Hội Xuất bản Việt Nam), tổ chức chương trình "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc”.

Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên, lực lượng vũ trang và người dân địa phương.

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Chương trình "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc" tại xã đảo Nhơn Châu.

Với mục tiêu chăm lo đời sống người dân vùng biển đảo, phát triển văn hóa đọc, nâng cao kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi và tăng cường nhận thức về chủ quyền biển đảo, chương trình đã huy động tổng nguồn lực hơn 200 triệu đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm.

Phát biểu tại chương trình, anh Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai cho biết, trong nhiều năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục về biển, đảo luôn được các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh quan tâm triển khai với nhiều nội dung thiết thực, phù hợp với thanh thiếu nhi.

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Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai Phạm Hồng Hiệp phát biểu.

Theo anh Hiệp, chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” đã trở thành một hoạt động có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo và tạo môi trường để sinh viên được trải nghiệm, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Nằm cách đất liền khoảng 24 km về phía Đông, Nhơn Châu hay còn gọi là Cù Lao Xanh. Đây không chỉ là xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai mà còn là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng trên vùng biển của Tổ quốc. Nơi đây có những người dân ngày đêm bám biển, phát triển kinh tế, góp phần giữ gìn chủ quyền quốc gia; có những cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang luôn chắc tay súng, vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ để bảo vệ bình yên cho biển trời quê hương.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng một căn nhà đại đoàn kết trị giá 60 triệu đồng cho gia đình chính sách trên xã đảo Nhơn Châu; trao thư viện gồm 500 đầu sách cho Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu trị giá 50 triệu đồng; tặng 26 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 52 triệu đồng. Ngoài ra, 61 suất quà cũng được trao đến các gia đình chính sách và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên đảo.

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Ông Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tặng quà người dân.
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Những phần quà được trao tặng đến người dân xã đảo Nhơn Châu.
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Trao tặng sách và xe đạp cho các em học sinh.
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Trao tặng căn nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách trên xã đảo Nhơn Châu.
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Trao quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhơn Châu.
Trương Định
#Gia Lai #đảo Nhơn Châu #quà tặng #biển đảo quê hương #Tỉnh Đoàn Gia Lai #Sinh viên với biển đảo Tổ quốc

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