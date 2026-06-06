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Hai cha con dũng cảm cứu người đuối nước trên sông Hồng

Diệu Nhi

TPO - Phát hiện hai em nhỏ đang bị dòng nước xiết cuốn ra xa tại khu vực bãi bồi sông Hồng, anh Đinh Minh Tuấn (trú tại xã Cổ Đô, TP Hà Nội), cùng con trai lập tức lao xuống dòng nước dữ, kịp thời đưa các nạn nhân vào bờ an toàn.

Trong lúc đang đi tắm sông tại khu vực bãi bồi sông Hồng thuộc địa bàn thôn Tân Phong 3, xã Cổ Đô (huyện Ba Vì cũ), anh Đinh Minh Tuấn cùng con trai phát hiện hai em nhỏ đang bị dòng chảy cuốn ra xa, bắt đầu có dấu hiệu đuối sức và chìm dần.

Trước tình huống khẩn cấp đó, anh Tuấn cùng con trai đã nhanh chóng lao xuống dòng nước, tiếp cận và đưa từng em vào bờ an toàn. Đây là hành động dũng cảm, quên mình của cha con anh Tuấn cứu giúp 2 em nhỏ thoát khỏi bi kịch đau lòng.

Ngay sau sự việc, chính quyền địa phương và nhân dân xã Cổ Đô đã biểu dương, coi cha con anh Đinh Minh Tuấn là tấm gương sáng về "Người tốt, việc tốt" cần được lan tỏa sâu rộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

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Chân dung hai cha con anh Đinh Minh Tuấn.

Theo huấn luyện viên Hồ Lê Thịnh - Câu lạc bộ bơi lội Đức Hòa, giáo viên Trường Tiểu học Lê Minh Xuân (tỉnh Tây Ninh), một trẻ được xem là có khả năng tự bảo vệ mình trong môi trường nước cần đạt một số kỹ năng tối thiểu.

Trẻ phải biết nhận diện môi trường nước nguy hiểm, giữ bình tĩnh, nổi được trên mặt nước, thở đúng cách, có thể bơi liên tục từ 50 đến 100m mà không đuối sức, biết đứng nước hoặc nổi ngửa để nghỉ. Đồng thời trẻ biết tự di chuyển vào bờ khi mệt bằng những kỹ năng sinh tồn đã được học.

Khi gặp tình huống nguy hiểm như dòng nước sâu, nước xoáy, nước lạnh hoặc bị chuột rút, trẻ cần cố gắng giữ bình tĩnh, thả lỏng cơ thể, nổi ngửa hoặc đứng nước để duy trì nhịp thở. Trẻ không nên vùng vẫy mạnh vì điều này khiến cơ thể mất sức nhanh hơn. Nếu gặp dòng chảy, trẻ cần quan sát hướng nước, tìm cách di chuyển chéo ra ngoài thay vì cố bơi ngược dòng.

Diệu Nhi
#đuối nước #cứu người #sông Hồng #anh Đinh Minh Tuấn #hành động dũng cảm #người tốt việc tốt

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