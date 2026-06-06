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Khoa học

NASA yêu cầu các phi hành gia sơ tán khỏi trạm vũ trụ vì sự cố rò rỉ

Bình Giang

TPO - Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa yêu cầu các phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) chuẩn bị cho khả năng sơ tán khẩn cấp, khi cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos tiến hành sửa chữa điểm rò rỉ khí có dấu hiệu nghiêm trọng hơn.

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Mô-đun phòng thí nghiệm trên Trạm Vũ trụ quốc tế. (Ảnh: NASA)

Sự cố xảy ra trong mô-đun dịch vụ Zvezda của Nga.

Người phát ngôn NASA Bethany Stevens cho biết, Roscosmos quyết định thực hiện nhiệm vụ sửa chữa quy mô lớn vào ngày 5/6, sau khi phát hiện các điểm rò rỉ mới. Để đề phòng rủi ro, NASA yêu cầu 4 thành viên của sứ mệnh 12 cùng phi hành gia Chris Williams di chuyển vào tàu vũ trụ Crew Dragon của SpaceX và duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó khẩn cấp trong suốt quá trình sửa chữa.

Các vết nứt và rò rỉ trong mô-đun Zvezda từ lâu đã khiến NASA và Roscosmos lo ngại. Theo một quan chức cấp cao của NASA, tốc độ thất thoát không khí đã tăng từ khoảng 0,45 kg lên gần 0,9 kg mỗi ngày, cho thấy tình trạng có thể đang xấu đi.

ISS hiện có 7 thành viên phi hành đoàn đến từ Mỹ, Nga và Pháp. Trong đó, nhóm Sứ mệnh 12 gồm các phi hành gia NASA Jessica Meir và Jack Hathaway, nữ phi hành gia Pháp Sophie Adenot thuộc Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) và nhà du hành vũ trụ Nga Andrey Fedyaev. Nhóm này lên ISS từ tháng 2 năm nay.

Theo NASA, 4 thành viên Sứ mệnh 12 đã nhận lệnh từ trung tâm điều khiển lúc 9h04 sáng 2/6 (giờ miền Đông nước Mỹ) để vào tàu Crew Dragon và mặc bộ đồ không gian nhằm chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp.

NASA và Roscosmos đã tranh luận trong nhiều tháng về nguyên nhân cũng như biện pháp khắc phục các rò rỉ khí trên mô-đun Zvezda – cấu phần quan trọng của phòng thí nghiệm quỹ đạo có kích thước tương đương sân bóng đá.

Trạm Vũ trụ Quốc tế là dự án hợp tác của 5 cơ quan vũ trụ thuộc 15 quốc gia và duy trì sự hiện diện liên tục của con người từ tháng 11/2000. ISS quay quanh Trái đất khoảng 90 phút mỗi vòng, đóng vai trò phòng thí nghiệm vi trọng lực phục vụ nghiên cứu các công nghệ và đột phá khoa học không thể thực hiện trên mặt đất.

Bình Giang
Theo Reuters, CNN
#Trạm vũ trụ quốc tế #ISS #Sự cố trạm vũ trụ #NASA #Roscosmos

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