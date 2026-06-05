Kỳ đà hoa 5kg mắc kẹt trên mái hiên nhà dân ở Gia Lai

TPO - Phát hiện một cá thể kỳ đà hoa quý hiếm mắc kẹt trên mái hiên nhà, người dân ở phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai đã chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng để cứu hộ, thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 5/6, ông Nguyễn Đình Chương - Chủ tịch UBND phường An Nhơn (Gia Lai) cho biết, địa phương đã tiếp nhận 1 cá thể kỳ đà hoa nặng 5kg do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, vào khoảng 7h30 cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc Bích (tổ dân phố Bả Canh, phường An Nhơn) phát hiện cá thể kỳ đà hoa mắc kẹt trên mái hiên nhà mình.

Kỳ đà hoa nặng 5kg được người dân phát hiện.

Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã cần được bảo vệ, ông Bích đã chủ động liên hệ và mang cá thể động vật đến UBND phường giao nộp.

Ngay sau khi tiếp nhận, UBND phường An Nhơn đã phối hợp cùng lực lượng Kiểm lâm khu vực tiến hành lập hồ sơ, bàn giao cá thể kỳ đà hoa cho Vườn quốc gia Kon Ka Kinh để thực hiện công tác cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên theo đúng quy định.

Kỳ đà hoa (tên khoa học Varanus salvator) là một loài thằn lằn lớn thuộc họ kỳ đà, phân bố phổ biến ở Nam Á và Đông Nam Á. Tại Việt Nam, loài bò sát ăn thịt này còn được gọi là kỳ đà nước và thuộc nhóm động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm (nhóm IIB) cần được bảo vệ.