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Khoa học

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Thúc đẩy thiết kế, chế tạo UAV

Tuệ Minh

TP - Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam bước đầu làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo thiết bị bay không người lái (UAV); một số sản phẩm đã được xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu và hoạt động này sẽ được đẩy mạnh trong thời gian tới.

Theo ông Lưu Quang Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học kỹ thuật và công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ, tại Việt Nam, UAV được xác định là một trong những sản phẩm công nghệ chiến lược có tiềm năng lớn, không chỉ trong quốc phòng, an ninh mà còn trong nông nghiệp, giao thông, logistics, môi trường, cứu hộ, đô thị thông minh và đặc biệt là kinh tế tầm thấp.

Vì vậy, công nghệ hàng không vũ trụ được xác định là một trong 10 ngành công nghệ chiến lược của Việt Nam. Trong 20 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược theo Quyết định số 808/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng có hai nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực này gồm nhiệm vụ phát triển thiết bị, phương tiện bay không người lái và hệ thống giám sát, phát hiện, chế áp UAV; nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý thiết bị bay không người lái quốc gia - UTM phục vụ quản lý vùng trời và phát triển kinh tế tầm thấp.

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Thiết bị bay không người lái được sử dụng để giao hàng trên tuyến vận chuyển kết nối xã Cần Giờ và phường Vũng Tàu, TPHCM​

Về năng lực trong nước, ông Minh cho biết, Việt Nam đã có một số doanh nghiệp, viện, trường làm chủ ở mức cao các khâu thiết kế, tích hợp hệ thống, điều khiển bay, trí tuệ nhân tạo (AI) tại biên, truyền thông bảo mật, vật liệu, payload và phần mềm.

“Theo báo cáo của các doanh nghiệp, tỷ lệ giá trị Việt Nam trong giá thành UAV trung bình khoảng 70%, một số sản phẩm đã xuất khẩu sang thị trường tiêu chuẩn cao như Mỹ và châu Âu”, ông Minh chia sẻ.

Để thúc đẩy ngành công nghệ chiến lược này trong thời gian tới, lãnh đạo Vụ Khoa học kỹ thuật và công nghệ cho biết, chính sách đối với UAV đang được thiết kế theo hướng song hành hai mục tiêu: một mặt thúc đẩy phát triển UAV như một sản phẩm công nghệ chiến lược, mặt khác quản lý chặt chẽ hoạt động bay để bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn hàng không và trật tự xã hội.

Ở khía cạnh quản lý hoạt động của UAV, ông Minh thông tin, Việt Nam đã có hành lang pháp lý tương đối hoàn chỉnh về quản lý máy bay không người lái và phương tiện bay khác, với các quy định đầy đủ về yêu cầu đăng ký, cấp phép, khai thác và bảo đảm an toàn bay. Đây là cơ sở quan trọng để quản lý chặt chẽ vùng trời, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn hàng không và trật tự xã hội.

Tuệ Minh
#Phát triển UAV tại Việt Nam #Công nghệ hàng không vũ trụ #Ứng dụng UAV đa lĩnh vực #Chính sách và quản lý UAV #Năng lực sản xuất và xuất khẩu UAV

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