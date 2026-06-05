Ngắm tuyệt tác thiên nhiên tại nơi đa dạng sinh học nhất Việt Nam

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Theo các nhà bảo tồn, công tác bảo tồn tại Cát Tiên vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức như săn bắt trái phép, suy giảm sinh cảnh và tác động của biến đổi khí hậu. Việc nâng cao nhận thức cộng đồng, phát triển du lịch sinh thái bền vững và tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học là những giải pháp cần thiết để bảo vệ “kho báu xanh” này.

Bên cạnh đó, việc bảo tồn tính nguyên vẹn, thống nhất của Vườn quốc gia Cát Tiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học. Một hệ sinh thái được quản lý đồng bộ sẽ bảo đảm sự kết nối giữa các sinh cảnh, duy trì hành lang di chuyển của các loài động vật hoang dã và bảo vệ hiệu quả các nguồn gene quý hiếm.

Ngược lại, nếu khu vực bị chia cắt hoặc quản lý phân tán, các hệ sinh thái có nguy cơ suy giảm chức năng, ảnh hưởng đến khả năng sinh tồn của nhiều loài động, thực vật. Vì vậy, việc giữ gìn sự thống nhất về không gian và quản lý là điều kiện quan trọng để bảo vệ lâu dài các giá trị tự nhiên đặc sắc của Cát Tiên.