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CLIP: Ngày về rừng xanh của khỉ mặt đỏ quý hiếm

Ngọc Tú

TPO - Trở về môi trường sống tự nhiên tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (Nghệ An), cá thể khỉ mặt đỏ nhanh nhẹn leo trèo trên những tán cây, hòa mình vào màu xanh của rừng.

Video cá thể khỉ mặt đỏ tung tăng leo trèo lên cây trong rừng sau khi được tái thả về tự nhiên.

Ngày 4/6, Hạt Kiểm lâm Quế Phong (Nghệ An) phối hợp với UBND, Công an xã Quế Phong và Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt tiến hành tái thả một cá thể khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) về môi trường tự nhiên.

Trước đó, ngày 29/5, lực lượng chức năng tiếp nhận một cá thể khỉ mặt đỏ do người dân phát hiện trên địa bàn bản Na Phày (xã Quế Phong). Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể khỉ nặng khoảng 7kg, sức khỏe bình thường.

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Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, các đơn vị liên quan đã tổ chức thả cá thể khỉ mặt đỏ về khu vực rừng thuộc phạm vi quản lý của Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.

Khi được thả về tự nhiên, cá thể khỉ mặt đỏ tung tăng leo trèo lên cây khiến nhiều người thích thú.

Được biết, khỉ mặt đỏ là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc Nhóm IIB. Đây là cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm thứ ba được lực lượng chức năng trên địa bàn tiếp nhận trong tháng 5/2026 để cứu hộ, tái thả về môi trường tự nhiên.

Ngọc Tú
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