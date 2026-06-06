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Người lính

Quân đội Mỹ - Iran đọ hoả lực trên biển, Trung Đông 'căng như dây đàn'

Minh Hạnh

TPO - Quân đội Mỹ ngày 6/6 tuyên bố đã thực hiện cuộc tấn công vào các địa điểm radar của Iran nhằm mục đích phòng thủ, sau khi Iran phóng bốn máy bay không người lái tấn công về phía eo biển Hormuz.

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(Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, các địa điểm radar giám sát ven biển của Iran bị Mỹ nhắm mục tiêu nằm ở Goruk và trên đảo Qeshm.

“Các máy bay không người lái tấn công của Iran đã gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với giao thông hàng hải trong khu vực. Lực lượng Mỹ sau đó đã tấn công các trạm radar giám sát ven biển của Iran ở Goruk và trên đảo Qeshm để phòng thủ trước các cuộc tấn công tiếp theo”, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết trong một bài đăng trên X.

Quân đội Mỹ cũng tuyên bố sẽ tiếp tục đáp trả “hành động gây hấn phi lý của Iran để tự vệ”.

Trước đó, quân đội Mỹ đã bắn hạ tất cả các máy bay không người lái của Iran, nói rằng chúng "gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với giao thông hàng hải trong khu vực".

Theo hãng thông tấn Mehr của Iran, mục tiêu của vụ tấn công nằm ngoài khơi, gần đảo Larak.

Mehr cuối ngày 5/6 cũng đưa tin, quân đội Iran đã bắn một số phát súng như một lời “cảnh cáo” gần eo biển Hormuz. Các phát súng “có thể liên quan” đến việc tái bố trí các tàu hải quân Mỹ trong khu vực.

Hải quân Iran xác nhận đã phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công vào hai tàu của Mỹ, sau đó chúng “rời khỏi Vịnh Oman và hướng về Ấn Độ Dương”.

Iran nói thêm, rằng mặc dù các tàu Mỹ “đã di chuyển xa hơn và ra ngoài tầm bắn của các tên lửa được sử dụng, nhưng tên lửa tầm xa hơn sẽ được sử dụng nếu cần thiết”.

Hải quân Mỹ có sự hiện diện đáng kể ở Vịnh Oman như một phần của chiến dịch nhằm ngăn chặn tàu thuyền sử dụng các cảng của Iran.

Tuy nhiên, quân đội Mỹ đã bác bỏ thông tin cho rằng phía Iran bắn cảnh cáo gần hai tàu Mỹ ở Vịnh Oman.

“Lực lượng Iran không tấn công hoặc bắn vào tàu chiến của Hải quân Mỹ”, CENTCOM cho biết 5/6 trong một bài đăng trên X.

“Làm như vậy sẽ là vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn. Lực lượng Mỹ tiếp tục hoạt động tự do trong vùng biển khu vực, đồng thời thực thi đầy đủ lệnh phong tỏa đối với Iran”, CENTCOM cảnh báo.

Minh Hạnh
Reuters, CNN
#Trung Đông #tên lửa #máy bay không người lái #hoả lực #radar ven biển #Iran #Mỹ #Mỹ - Iran tấn công lẫn nhau

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