Khởi tố 7 bị can chiếm đoạt tiền chương trình nông thôn mới ở Huế

TPO - Liên quan vụ chiếm đoạt hơn 1,72 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại TP. Huế, cơ quan chức năng đã khởi tố 7 bị can là cán bộ nhà nước, người làm doanh nghiệp và đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi gian dối.

Ngày 6/6, Viện KSND TP. Huế cho biết đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” xảy ra tại Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới TP. Huế.

Theo đó, cơ quan tố tụng phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với 5 bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can, đồng thời phê chuẩn lệnh khám xét nơi làm việc đối với 2 trường hợp liên quan.

Thi hành lệnh bắt bị can. Ảnh: KSND Huế

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong giai đoạn 2017-2022, Trần Thị Cẩm Nhung - nguyên kế toán Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế (Đài TRT cũ) - đã lập khống hồ sơ, chứng từ và các tài liệu liên quan đến hoạt động tuyên truyền Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Thông qua các hợp đồng tuyên truyền được lập khống với Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới TP. Huế, Nhung đã thực hiện thủ đoạn gian dối để thanh toán, chiếm đoạt hơn 1,72 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Quá trình điều tra cũng xác định Trần Thị Huyền Trang và Nguyễn Thị Liễu, là giám đốc hai doanh nghiệp truyền thông, đã ký khống các thủ tục hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý và đề nghị thanh toán, tạo điều kiện cho hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, hai phóng viên của Đài TRT cũ được xác định có liên quan do cung cấp các phóng sự phát thanh, truyền hình cho Trần Thị Cẩm Nhung.

Đáng chú ý, ba cán bộ thuộc Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới TP. Huế gồm Phạm Quyền, Lê Thành Nam và Nguyễn Văn Minh bị xác định không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nhiệm vụ được giao, để Trần Thị Cẩm Nhung lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý, thực hiện hành vi gian dối, chiếm đoạt tiền nhà nước.

Vụ án hiện được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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