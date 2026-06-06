Tổng thống Nga Putin nói ‘chưa có lý do gì để gặp Tổng thống Ukraine Zelensky’

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông hiện chưa thấy có lý do gì để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, sau khi ông Zelensky công bố một bức thư ngỏ đề xuất hai bên tổ chức đàm phán trực tiếp để đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài sang năm thứ 5.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu hôm 5/6 tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Putin nói rằng bức thư của ông Zelensky không thể hiện một lời đề nghị chân thành về việc tổ chức đàm phán.

"Bức thư này chứa đựng một số nhận xét khá thô lỗ. Liệu đó có phải là cách để tạo điều kiện cho một cuộc gặp mặt trực tiếp, hay là cách để tránh gặp mặt trực tiếp? Tôi nghĩ là ý thứ hai”, ông Putin nói.

Tổng thống Nga cũng đặt câu hỏi về việc ông Zelensky khăng khăng cho rằng Liên minh châu Âu (EU) - chứ không phải Mỹ - nên cung cấp cho Ukraine các đảm bảo an ninh, và chất vấn nhà lãnh đạo Ukraine về việc ông từ chối tổ chức bầu cử khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào năm 2024.

Được hỏi liệu ông có muốn gặp Tổng thống Ukraine Zelensky, người mà nhà lãnh đạo Nga đã cẩn thận không nêu tên mà chỉ gọi là "tác giả bức thư", ông Putin thẳng thắn trả lời: "Tôi không thấy ích lợi gì khi gặp mặt. Phía Ukraine phải ngừng tiến công lực lượng vũ trang chúng ta. Nhưng chúng ta cần các thỏa thuận - không phải trong sáu tháng, không phải trong ba tháng, mà là lâu dài”.

“Hãy để các chuyên gia bắt tay vào việc và đưa ra một số giải pháp. Sau đó, chúng ta có thể gặp nhau”, nhà lãnh đạo Nga nói.

Trong bài phát biểu qua video đêm 5/6, Tổng thống Zelensky cho biết, phản hồi của ông Putin đối với đề xuất gặp mặt trực tiếp đã “cho thấy Điện Kremlin không muốn chấm dứt xung đột”.

Tuy nhiên, các blogger chiến tranh Nga cho rằng bức thư của ông Zelensky như một chiêu PR để khuấy động sự bất mãn trong nội bộ nước Nga hơn là chấm dứt xung đột.

(Ảnh: Reuters)

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự phiên họp toàn thể tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg năm nay và có bài phát biểu dài 45 phút, sau đó là phiên hỏi đáp kéo dài hai giờ.

Cũng trong bài phát biểu ngày 5/6, Tổng thống Putin lần đầu tiên tiết lộ một doanh nhân giấu tên đã gọi điện cho ông vào tháng trước, và nói rằng ông ấy được mời đến Kiev để gặp các quan chức Ukraine.

Dường như Kiev đã sử dụng cuộc gặp này như một kênh liên lạc bí mật để yêu cầu một cuộc gặp mặt trực tiếp với ông Putin. Nhưng một ngày sau đó, lực lượng Ukraine bị cáo buộc tấn công một ký túc xá đại học ở Cộng hoà Nhân dân tự xưng Lugansk, khiến Nga tức giận.

Theo Tổng thống Putin, nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump nắm quyền vào năm 2022, tình hình ở Ukraine “đã có thể khác đi”.

Tổng thống Putin bày tỏ sự tôn trọng Tổng thống Mỹ Trump và biết ơn những nỗ lực của ông trong việc chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, theo tổng thống Nga, các vấn đề then chốt “vẫn phải được giải quyết trực tiếp giữa Nga và Ukraine”, trong khi Mỹ và các nước khác có thể giúp tạo điều kiện và đóng vai trò là người bảo đảm.