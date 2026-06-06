Mang hung khí hỗn chiến lúc nửa đêm, nhiều đối tượng bị khởi tố

TPO - Mâu thuẫn phát sinh trong khi đá bóng đã dẫn đến vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh thiếu niên tại xã Phú Giáo (TPHCM) gây náo loạn khu dân cư lúc nửa đêm.

Công an xã Phú Giáo, TPHCM vừa thông tin kết quả điều tra vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn, đồng thời khởi tố vụ án hình sự và khởi tố các bị can liên quan đến hành vi tụ tập, sử dụng hung khí đánh nhau giữa đường, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng.

Các đối tượng liên quan trong vụ án tại cơ quan công an.

Theo điều tra, khoảng từ 0 giờ 10 phút đến hơn 1 giờ ngày 22/3, tại khu vực ngã tư giao giữa đường Nguyễn Văn Trỗi và đường Trần Hưng Đạo (ấp 1, xã Phú Giáo) đã xảy ra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh thiếu niên do mâu thuẫn phát sinh từ trước, trong khi đá bóng.

Các đối tượng tham gia gồm: Nguyễn Đức Huy (SN 1999), Nguyễn Khánh Duy (SN 2004), Nguyễn Thanh Lâm (SN 2002), Phùng Xuân Trường (SN 2001), Phạm Quốc Vương (SN 2006), Trần Quốc Vỹ (SN 2006), Nguyễn Phạm Minh Đức (SN 2007), Nguyễn Trường Thảo (SN 2008), Vũ Duy Khánh (SN 2009) cùng hai thiếu niên N.T.N (SN 2011) và N.T.K (SN 2012).

Quá trình hỗn chiến, các đối tượng sử dụng nhiều hung khí nguy hiểm như dao nhọn, gạch đá, nón bảo hiểm và cây gỗ để rượt đuổi, tấn công nhau.

Công an dựng hiện trường vụ hỗn chiến.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” theo điểm b, khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng liên quan. Riêng Vũ Duy Khánh được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do thành khẩn khai báo và xem xét yếu tố độ tuổi.

Đối với hai trường hợp N.T.N và N.T.K, do chưa đủ 16 tuổi tại thời điểm thực hiện hành vi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự. Hồ sơ đã được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để áp dụng các biện pháp giáo dục, xử lý theo quy định.