Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

[Clip]: Tài xế 'múa xe' giữa đường phố ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Ngày 5/6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc ô tô hạng sang liên tục thực hiện các pha quay xe trên đường Nguyễn Cơ Thạch, thuộc khu đô thị Sala (phường An Khánh, TPHCM), thu hút sự quan tâm của dư luận.

Clip tài xế điều khiển xa quay vòng tại chỗ gây náo khu đô thị Sala ở TPHCM.

Theo hình ảnh từ clip, thời điểm xảy ra vụ việc, tuyến đường khá vắng phương tiện qua lại. Tài xế điều khiển xe nhiều lần thực hiện kỹ thuật drift (quay vòng tại chỗ) giữa lòng đường, tạo ra tiếng động cơ lớn. Sau khoảng 4 vòng xoay liên tiếp, chiếc xe rời khỏi khu vực.

Toàn bộ diễn biến được một người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an phường An Khánh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, truy tìm người điều khiển phương tiện để mời làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

sieu-xe.png
Chiếc xe "biểu diễn" trên đường phố.

Cơ quan chức năng cho biết sẽ làm rõ hành vi của tài xế, đồng thời khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông; không thực hiện các hành vi điều khiển phương tiện mang tính biểu diễn, gây mất an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Drift là kỹ thuật lái xe trong đó người điều khiển cố tình làm bánh xe mất độ bám đường, tạo ra hiện tượng trượt ngang trong khi vẫn duy trì khả năng kiểm soát hướng di chuyển của xe. Đây là kỹ thuật thường xuất hiện trong các môn thể thao xe chuyên nghiệp, song việc thực hiện trên đường giao thông công cộng có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Nguyễn Dũng
#Porsche drift gây náo khu đô thị Sala ở TPHCM #Porsche #drift #Sala #TPHCM #truy tìm #an toàn giao thông #Truy tìm tài xế Porsche drift gây náo loạn khu đô thị Sala TPHCM #Công an phường

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe