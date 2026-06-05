[Clip]: Tài xế 'múa xe' giữa đường phố ở TPHCM

TPO - Ngày 5/6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc ô tô hạng sang liên tục thực hiện các pha quay xe trên đường Nguyễn Cơ Thạch, thuộc khu đô thị Sala (phường An Khánh, TPHCM), thu hút sự quan tâm của dư luận.

Clip tài xế điều khiển xa quay vòng tại chỗ gây náo khu đô thị Sala ở TPHCM.

Theo hình ảnh từ clip, thời điểm xảy ra vụ việc, tuyến đường khá vắng phương tiện qua lại. Tài xế điều khiển xe nhiều lần thực hiện kỹ thuật drift (quay vòng tại chỗ) giữa lòng đường, tạo ra tiếng động cơ lớn. Sau khoảng 4 vòng xoay liên tiếp, chiếc xe rời khỏi khu vực.

Toàn bộ diễn biến được một người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an phường An Khánh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, truy tìm người điều khiển phương tiện để mời làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Chiếc xe "biểu diễn" trên đường phố.

Cơ quan chức năng cho biết sẽ làm rõ hành vi của tài xế, đồng thời khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông; không thực hiện các hành vi điều khiển phương tiện mang tính biểu diễn, gây mất an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.