[Clip]: Tài xế 'múa xe' giữa đường phố ở TPHCM

Theo hình ảnh từ clip, thời điểm xảy ra vụ việc, tuyến đường khá vắng phương tiện qua lại. Tài xế điều khiển xe nhiều lần thực hiện kỹ thuật drift (quay vòng tại chỗ) giữa lòng đường, tạo ra tiếng động cơ lớn. Sau khoảng 4 vòng xoay liên tiếp, chiếc xe rời khỏi khu vực.
Toàn bộ diễn biến được một người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.
Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an phường An Khánh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, truy tìm người điều khiển phương tiện để mời làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan chức năng cho biết sẽ làm rõ hành vi của tài xế, đồng thời khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông; không thực hiện các hành vi điều khiển phương tiện mang tính biểu diễn, gây mất an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.
Drift là kỹ thuật lái xe trong đó người điều khiển cố tình làm bánh xe mất độ bám đường, tạo ra hiện tượng trượt ngang trong khi vẫn duy trì khả năng kiểm soát hướng di chuyển của xe. Đây là kỹ thuật thường xuất hiện trong các môn thể thao xe chuyên nghiệp, song việc thực hiện trên đường giao thông công cộng có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.