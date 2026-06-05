Honda ra xe máy điện mới ở Việt Nam, giá thực tế bằng nửa nước ngoài

TPO - Sau khi được giới thiệu hồi đầu năm, mẫu xe máy điện Honda UC3 vừa chốt giá đề xuất bán ra thị trường ở mức 80 triệu đồng. Nhưng giá thực tế đến tay người dùng sẽ thấp hơn nhờ chính sách kích cầu.

UC3 là mẫu xe máy điện mới nhất của Honda tại Việt Nam, ra mắt từ tháng 1 năm nay. Mới đây, hãng Nhật công bố sẽ mở bán mẫu xe này từ tháng 7 tới cùng giá bán lẻ đề xuất 80-81,4 triệu đồng tùy phiên bản.

Con số này cao hơn so với giá đồn đoán tại đại lý trước đó, ở ngưỡng 60 triệu đồng. Dẫu vậy, trong giai đoạn đầu mở bán, Honda cho biết UC3 sẽ có ưu đãi kích cầu để đưa giá xuống còn 56,5 triệu cho bản Tiêu chuẩn và 57,9 triệu đồng với bản Đặc biệt.

Honda UC3 có giá thực tế dưới 60 triệu đồng, gần bằng một nửa so với giá tại Thái Lan.

Đáng chú ý, mức giá này thấp hơn đáng kể so với thị trường nước ngoài. Ở Thái Lan, mẫu Honda UC3 khi ra mắt đầu năm nay có giá khoảng 4.200 USD, quy đổi tương đương khoảng 110 triệu đồng.

Dù mức giá gần 60 triệu đồng vẫn thuộc phân khúc trung-cao cấp, nhưng chiến lược kích cầu cho thấy nỗ lực của Honda để đưa các sản phẩm xe máy điện đến gần người dùng hơn. Theo hãng xe Nhật, mức giá ưu đãi của UC3 sẽ được áp dụng từ ngày mở bán cho đến khi có thông báo mới.

Bên cạnh UC3, hãng cũng mở bán CUV e: - mẫu xe máy điện vốn chỉ cho thuê trước đó. Cụ thể, xe có giá đề xuất 65 triệu đồng đối với phiên bản đi kèm hai pin và hai bộ sạc, trong khi phiên bản không kèm pin nhưng vẫn bao gồm hai bộ sạc có giá 45 triệu đồng.

Với lựa chọn thứ hai, người dùng có thể thuê pin để sạc tại nhà với chi phí 250.000 đồng/tháng. Ngoài ra, chủ xe CUV e: cũng có thể đổi pin tại đại lý HEAD kinh doanh xe điện với giá 350.000 đồng/tháng, không giới hạn số lần đổi.

Tủ đổi pin dùng cho xe máy điện CUV e:.

Hệ thống tủ đổi pin này bắt đầu vận hành từ ngày 4/6 tại Hà Nội. Song song với đó là hệ thống trạm sạc dành cho xe UC3, dự kiến đi vào vận hành từ tháng 7 tới tại Hà Nội, TP. HCM và các tỉnh thành khác.

Trạm sạc pin này công suất 1200W/đầu sạc. Chi phí sạc dao động khoảng 7.020 đồng/lần sạc.

Với mẫu UC3 sử dụng pin LFP dung lượng 3,174 kWh, khi dùng sạc 1.200W, thời gian nạp 0-100% pin mất 4 giờ và sạc 20-80% trong khoảng 2 giờ. Xe có quãng đường di chuyển khoảng 120 km/lần sạc.

Trong năm tài chính 2027 (từ tháng 4/2026 đến tháng 3/2027), Honda sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm điện sau UC3. Trước đó hồi đầu năm, hãng xe Nhật cho biết sẽ ra mắt hai mẫu xe khác thuộc phân khúc phổ thông vào đầu năm 2027. Từ 2028, Honda sẽ liên tục ra mắt xe máy điện mới tại Việt Nam.

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