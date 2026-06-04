Siêu mô tô Italjet Dragster 700 đầu tiên về Việt Nam, giá ngang ô tô cỡ nhỏ

TPO - Italjet Dragster 700 Twin Premium Edition là mẫu mô tô phân khối lớn đến từ Ý, được đưa về Việt Nam với giá hơn 400 triệu đồng.