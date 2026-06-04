Siêu mô tô Italjet Dragster 700 đầu tiên về Việt Nam, giá ngang ô tô cỡ nhỏ

TPO - Italjet Dragster 700 Twin Premium Edition là mẫu mô tô phân khối lớn đến từ Ý, được đưa về Việt Nam với giá hơn 400 triệu đồng.
Ở phía sau, phần đuôi xe Italjet Dragster 700 Twin được vuốt cao kết hợp hệ thống ống xả kép Akrapovic đặt hai bên.
Xe có phần yên đôi với chỉ khâu màu đỏ. Trong đó, yên phụ được đặt cao hơn và có diện tích khá nhỏ.
Đầu xe có ghi đông thể thao của Italjet Dragster 700 Twin với tay côn và tay phanh có thể điều chỉnh. Đèn xi-nhan được tích hợp vào bảo vệ tay lái.
Xe sở hữu nhiều công nghệ hiện đại như ABS, Traction Control, camera hành trình trước sau tích hợp, màn hình LCD màu 5 inch, kết nối Bluetooth, giám sát áp suất lốp và hỗ trợ dẫn đường Google Maps.
Là một mẫu xe hiệu suất cao, Italjet Dragster 700 Twin Premium Edition được trang bị hệ thống phanh Brembo hướng tâm, phuộc USD Marzocchi cùng lốp Pirelli Diablo Rosso.
Cung cấp sức mạnh cho Italjet Dragster 700 Twin là khối động cơ xy-lanh đôi song song dung tích 689 cc làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất tối đa khoảng 68 mã lực, mô-men xoắn cực đại gần 70 Nm. Xe sử dụng hộp số côn tay 6 cấp, sức mạnh truyền đến bánh sau bằng xích tải.