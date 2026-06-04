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Xe

Xe bán chạy nhất của Hyundai thêm phiên bản hybrid giá mềm

Trường Vũ

TPO - Mẫu SUV bán chạy nhất của Hyundai là Tucson tiếp tục được mở rộng danh mục cấu hình, với sự xuất hiện của các phiên bản hybrid dẫn động cầu trước có giá bán dễ tiếp cận hơn.

Phiên bản mới đáng chú ý nhất mang tên Tucson Hybrid Night AWD 2026 được phát triển dựa trên cấu hình Limited và theo đuổi xu hướng thiết kế tối màu đang thịnh hành.

Xe sở hữu mặt ca-lăng và lưới tản nhiệt sơn đen bóng, đi kèm ốp gương chiếu hậu, viền cửa sổ và logo ngoại thất cùng tông màu.

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Hyundai cung cấp ba tùy chọn màu sơn cho Tucson Hybrid Night gồm: Đen tro, Trắng ngọc trai và Xám Ecotronic. Tất cả đều được kết hợp với trần xe màu đen cùng bộ mâm hợp kim 19 inch sơn đen bóng, điểm xuyết logo Hyundai màu bạc tương phản.

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Do được xây dựng trên nền tảng phiên bản Limited, Tucson Hybrid Night sở hữu danh sách trang bị khá phong phú. Xe được trang bị hệ thống đèn LED, kính cách âm phía trước, cửa sổ trời toàn cảnh và cốp điện rảnh tay.

Bên trong khoang lái, mẫu SUV này nổi bật với cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch. Ngoài ra còn có ghế da chỉnh điện tích hợp sưởi và làm mát, vô-lăng bọc da có chức năng sưởi, điều hòa tự động hai vùng độc lập cùng hệ thống âm thanh cao cấp Bose 8 loa.

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Tại Mỹ, Hyundai Tucson Hybrid Night AWD 2026 có giá khởi điểm 44.175 USD (khoảng 1,16 tỷ đồng), tăng nhẹ 500 USD (khoảng 13 triệu đồng) so với phiên bản Tucson Hybrid Limited. Bản mới này hiện đã bắt đầu được phân phối tới các đại lý.

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Bên cạnh đó, Hyundai cũng bổ sung các phiên bản hybrid dẫn động cầu trước (FWD) cho hai cấu hình SE và SEL nhằm giảm giá bán khởi điểm của dòng Tucson Hybrid.

Cụ thể, Tucson Hybrid SE FWD 2026 có giá từ 32.550 USD (khoảng 857 triệu đồng). Trong khi đó, Tucson Hybrid SEL FWD được niêm yết từ 34.000 USD (khoảng 895 triệu đồng). Cả hai biến thể trên đều rẻ hơn 1.500 USD (khoảng 40 triệu đồng) so với phiên bản AWD tương ứng.

Động thái này được xem là bước đi nhằm mở rộng tệp khách hàng và tăng sức cạnh tranh cho Tucson Hybrid trong bối cảnh nhu cầu đối với các dòng xe hybrid tiếp tục tăng trưởng tại nhiều thị trường.

Tại Việt Nam, Hyundai Tucson là một trong hai dòng xe bán chạy nhất của hãng ô tô Hàn Quốc, bên cạnh Creta. Theo thông tin từ các đại lý, mẫu SUV cỡ C này dự kiến sẽ có thêm bản hybrid ra mắt trong tháng 6. Mức giá tạm tính khoảng 1 tỷ đồng.

Ở các thị trường quốc tế, Tucson Hybrid sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.6L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 226 mã lực, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Mẫu xe Hàn này khi mở bán sẽ cạnh tranh trực tiếp với Honda CR-V Hybrid và Toyota Corolla Cross Hybrid.

Trường Vũ
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