Clip: Taxi phóng nhanh, lao thẳng vào đuôi xe tải đang đỗ

TPO - Chiếc xe tải đang dừng đỗ để dỡ hàng bất ngờ bị tông bởi một xe taxi lao tới từ phía sau với tốc độ cao. Cú va chạm mạnh khiến một người bị thương.

Video trích xuất từ camera an ninh ghi lại vụ tai nạn nghiêm trọng được cho là xảy ra tại Ninh Bình.

Theo hình ảnh video, trong lúc hai người đàn ông đang bốc dỡ hàng hóa từ xe tải đỗ sát lề đường, một chiếc taxi bất ngờ lao tới với tốc độ khá nhanh rồi đâm thẳng vào phía sau xe chở hàng.

Tình huống diễn ra quá nhanh từ phía sau khiến những người có mặt không kịp phản ứng. Cú đâm với lực mạnh khiến chiếc xe tải bị đẩy về trước một đoạn.

Theo hình ảnh từ clip, khi xảy ra va chạm, một người đàn ông may mắn không bị tác động trong khi người còn lại bị tông hướng trực diện và bị thương. Hiện chưa rõ tình trạng cụ thể của nạn nhân.

Theo Nghị định 168 về xử phạt giao thông đường bộ, hành vi ô tô không kiểm soát tốc độ, tay lái dẫn đến tai nạn sẽ bị phạt 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

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