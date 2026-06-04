Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg
Xe
Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Tư vấn

Video giao thông

Clip: Taxi phóng nhanh, lao thẳng vào đuôi xe tải đang đỗ

TPO - Chiếc xe tải đang dừng đỗ để dỡ hàng bất ngờ bị tông bởi một xe taxi lao tới từ phía sau với tốc độ cao. Cú va chạm mạnh khiến một người bị thương.

Lê Tuấn

Video trích xuất từ camera an ninh ghi lại vụ tai nạn nghiêm trọng được cho là xảy ra tại Ninh Bình.

Theo hình ảnh video, trong lúc hai người đàn ông đang bốc dỡ hàng hóa từ xe tải đỗ sát lề đường, một chiếc taxi bất ngờ lao tới với tốc độ khá nhanh rồi đâm thẳng vào phía sau xe chở hàng.

Tình huống diễn ra quá nhanh từ phía sau khiến những người có mặt không kịp phản ứng. Cú đâm với lực mạnh khiến chiếc xe tải bị đẩy về trước một đoạn.

Theo hình ảnh từ clip, khi xảy ra va chạm, một người đàn ông may mắn không bị tác động trong khi người còn lại bị tông hướng trực diện và bị thương. Hiện chưa rõ tình trạng cụ thể của nạn nhân.

Theo Nghị định 168 về xử phạt giao thông đường bộ, hành vi ô tô không kiểm soát tốc độ, tay lái dẫn đến tai nạn sẽ bị phạt 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

#Taxi #tai nạn #xe tải #va chạm #video giao thông

Xem nhiều