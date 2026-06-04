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Xe

Toyota ưu đãi tối đa 100% lệ phí trước bạ chào hè

Trường Vũ

Hãng xe Nhật Bản “mạnh tay” với loạt ưu đãi trong tháng 6 cùng đa dạng lựa chọn cho khách hàng, từ sedan, SUV đến MPV, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí khi sở hữu xe mới.

Chương trình bao gồm ưu đãi lệ phí trước bạ và hỗ trợ lãi suất vay, áp dụng cho hàng loạt mẫu xe bán chạy nhất của hãng. Cụ thể, khách hàng mua xe Toyota Veloz Cross, Avanza Premio được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ và quà tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ, giúp giảm 60 - 75 triệu đồng chi phí lăn bánh. Vios và Yaris Cross nhận ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, mức giảm đến 37 triệu đồng.

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Yaris Cross﻿ được ưu đãi tối đa 37 triệu đồng, áp dụng đến hết ngày 30/6. Ảnh: TMV

​Chương trình ưu đãi lãi suất tiếp tục được Công ty Tài chính Toyota Việt Nam áp dụng cho nhiều mẫu xe. Bộ đôi B-MPV hưởng lợi lớn nhất khi được miễn lãi suất vay trong 1 năm đầu. Mức lãi suất chỉ từ 7,49%/năm cố định trong 6 tháng đầu được áp dụng cho Vios, Hilux, phiên bản xăng của Yaris Cross, Corolla Cross và Innova Cross và tất cả các mẫu xe hybrid.

Chương trình vay “trả trước 0 đồng” với lãi suất ưu đãi trong hai năm đầu vẫn được Toyota áp dụng cho nhóm khách hàng đặc thù: Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; Nhân viên tại các doanh nghiệp lớn; Nhân viên thuộc đối tác, nhà cung cấp, hệ thống đại lý Toyota.

Triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống 87 đại lý thuộc 31/34 tỉnh thành, việc sở hữu xe Toyota với chi phí lăn bánh hấp dẫn trở nên dễ dàng hơn với đông đảo khách hàng Việt.

Trường Vũ
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