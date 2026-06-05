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Video giao thông

Clip: Chạy ngược chiều, xe máy đâm thẳng vào đầu ô tô

TPO - Vụ va chạm giao thông nghiêm trọng được camera hành trình ghi lại, khi một người đàn ông điều khiển xe máy đi ngược chiều bất ngờ lao thẳng vào đầu ô tô đang lưu thông đúng làn trên tuyến đường có dải phân cách cứng.

Lê Tuấn

Vụ việc xảy ra tại Đà Nẵng. Theo hình ảnh từ camera hành trình, chiếc ô tô đang di chuyển thì bất ngờ gặp một xe máy đi ngược chiều ở làn đường sát dải phân cách.

Xe máy này xuất hiện từ góc khuất của một xe buýt đi phía trước, sau đó chuyển sang làn đường sát dải phân cách và tiếp tục đi ngược chiều. Khi gặp ô tô đang đi đúng chiều, xe này cũng không có dấu hiệu giảm tốc hay đánh lái để tránh.

Việc chiếc xe máy xuất hiện đột ngột cũng như tình huống diễn ra quá nhanh và khoảng cách quá gần được xem là yếu tố khiến tài xế ô tô gặp khó khăn trong việc phản ứng và xử lý tình huống, dẫn tới cú tông cú trực diện giữa hai xe.

Va chạm mạnh khiến người đi xe máy bị hất văng lên kính lái ô tô trước khi ngã xuống mặt đường. Ngay sau khi sự việc xảy ra, tài xế ô tô đã lập tức phanh gấp, dừng xe và nhanh chóng xuống hỗ trợ nạn nhân. Hiện chưa có thông tin về mức độ thương tích của người đi xe máy.

Theo Nghị định 168/2024, hành vi điều khiển xe máy đi ngược chiều trên đường có dải phân cách cứng bị phạt từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe. Trường hợp gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên 10-14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

#video giao thông #va chạm #xe máy #tai nạn #đi ngược chiều #đâm ô tô

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