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Xe

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Xử phạt tài xế bán tải ‘quay xe’ khi gặp CSGT

Lê Tuấn

TPO - Sau khi đoạn clip xe bán tải quay đầu khi thấy CSGT được người dân phản ánh trên mạng xã hội, lực lượng chức năng đã xác minh và mời chủ phương tiện đến làm việc.

Theo hình ảnh video được người dân phản ánh trên mạng xã hội hôm 2/6, một chiếc xe bán tải màu cam đang lưu thông với tốc độ vừa phải trên đoạn đường vắng tại Nghệ An bất ngờ đánh lái quay đầu khi thấy CSGT ra hiệu lệnh dừng xe.

Ngay lúc này, ô tô gắn camera hành trình đang di chuyển phía sau ở khoảng cách khá gần. Tình huống quay đầu bất ngờ của xe bán tải suýt chút nữa gây va chạm với xe sau. May mắn là tài xế đã phanh kịp thời.

Đoạn clip xe bán tải quay đầu khi thấy CSGT thu hút sự chú ý của cộng đồng. Video: Dinh Nguyễn/Oto+.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc xác minh vụ việc liên quan đến xe bán tải mang biển kiểm soát 37C-466.xx.

Qua công tác xác minh, lực lượng chức năng đã mời chủ phương tiện là anh N.D.S. và người điều khiển phương tiện là anh N.X.T. (sinh năm 1985) đến làm việc.

Căn cứ hình ảnh, video phản ánh cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Đội CSGT đường bộ 5, Phòng CSGT CAT Nghệ An xác định người điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 37C-466.xx đã thực hiện hành vi chuyển hướng nhưng không có tín hiệu báo hướng rẽ theo quy định.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý theo quy định. Theo Nghị định 168/2024, người điều khiển ô tô chuyển hướng không bật tín hiệu báo rẽ có thể bị phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng.

Cơ quan chức năng cho biết đây là hành vi vi phạm tưởng chừng đơn giản nhưng tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Nhiều vụ va chạm thực tế đã xảy ra do tài xế chuyển hướng đột ngột mà không phát tín hiệu, khiến các phương tiện xung quanh không kịp nhận biết và xử lý tình huống.

Cục CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần luôn bật đèn tín hiệu khi chuyển hướng, chuyển làn hoặc quay đầu xe; đồng thời quan sát kỹ tình hình giao thông trước khi thực hiện các thao tác để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người cùng lưu thông trên đường.

Lê Tuấn
#xử phạt #tài xế #xe bán tải #csgt #quay xe #quay đầu xe #vi phạm giao thông

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