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Xe

Lexus hủy sản xuất mẫu xe điện mới

Lê Tuấn

TPO - Dù mẫu sedan điện phát triển từ concept LF-ZC đã bị hủy, nhưng những công nghệ và kinh nghiệm tích lũy được từ dự án vẫn sẽ được Lexus tận dụng trong tương lai.

Lexus được kỳ vọng sẽ tạo nên bước ngoặt trong chiến lược xe điện (EV) với mẫu concept LF-ZC ra mắt năm 2023. Phiên bản thương mại của mẫu xe này từng được định vị là “đầu tàu” cho ngôn ngữ thiết kế và công nghệ EV thế hệ mới của hãng xe sang Nhật Bản.

Tuy nhiên, những kế hoạch đầy tham vọng đó hiện đã phải dừng lại. Theo Automotive News, Toyota Motor đã quyết định hủy dự án đưa LF-ZC vào sản xuất hàng loạt trong bối cảnh hãng điều chỉnh mục tiêu phát triển xe điện trên toàn cầu.

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LF-ZC được cho là mẫu xe hé lộ thế hệ tiếp theo của dòng sedan Lexus IS thuần điện. Đây cũng là một trong những dự án đầu tiên bị ảnh hưởng bởi chiến lược cắt giảm quy mô phát triển EV của tập đoàn Nhật Bản.

Dù vậy, Toyota và Lexus khẳng định không từ bỏ kế hoạch điện hóa. Những công nghệ phát triển trong khuôn khổ dự án LF-ZC vẫn sẽ được chuyển giao cho các chương trình xe điện tương lai.

Trong đó có thể bao gồm công nghệ pin thể rắn – lĩnh vực mà Toyota đang đặt nhiều kỳ vọng để nâng cao khả năng cạnh tranh của các mẫu EV thế hệ mới.

Trước khi bị hủy bỏ, LF-ZC được định hướng áp dụng công nghệ đúc thân xe nguyên khối (gigacasting), tương tự cách làm của Tesla nhằm đơn giản hóa quy trình sản xuất. Mẫu xe cũng được kỳ vọng sở hữu phạm vi hoạt động hơn 965 km mỗi lần sạc cùng công suất khoảng 500 mã lực.

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Việc một dự án quy mô lớn như LF-ZC bị khai tử được xem là diễn biến đáng chú ý, nhưng không quá bất ngờ. Bởi lẽ nhu cầu xe điện toàn cầu đang tăng trưởng chậm lại do những thay đổi về chính sách hỗ trợ và xu hướng thị trường, buộc các hãng phải điều chỉnh kế hoạch.

Theo Motor1, pin thể rắn vẫn là chìa khóa để giúp xe điện bứt phá trong tương lai. Nếu công nghệ này chưa sẵn sàng thương mại hóa, quyết định tạm dừng LF-ZC có thể giúp Lexus tránh được những rủi ro về chi phí và hiệu quả đầu tư. Dù vậy, những kinh nghiệm và công nghệ tích lũy từ dự án được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong các dòng xe điện Lexus thế hệ tiếp theo.

Tại Việt Nam, Lexus là một trong những hãng xe sang đi đầu về điện hóa với dải sản phẩm hybrid phủ rộng. Trong năm nay, hãng xe Nhật này dự kiến sẽ mở bán xe điện với mẫu ES thế hệ mới.

Lê Tuấn
#lexus #xe điện #sedan điện #LF-ZC #xe sang #xe nhật

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