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Xe

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Toyota Land Cruiser Hybrid cập bến Đông Nam Á giá gần 3 tỷ, chờ ngày về Việt Nam

Lê Tuấn

TPO - Bên cạnh Land Cruiser 300 bản hybrid, Toyota vừa giới thiệu cả mẫu Land Cruiser FJ tại thị trường Philippines. Trong đó, Land Cruiser 300 HEV được niêm yết ở mức 6,93 triệu peso (gần 3 tỷ đồng), trở thành mẫu SUV điện hóa cao cấp nhất trong danh mục sản phẩm của Toyota tại quốc gia Đông Nam Á này.

Toyota Philippines vừa mở rộng dải sản phẩm của dòng SUV đầu bảng bằng phiên bản hybrid mới mang tên Land Cruiser 300 HEV. Mẫu xe này được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Philippines (PIMS) 2026.

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Đúng như tên gọi, Land Cruiser 300 HEV được trang bị hệ truyền động điện hóa nhằm nâng cao hiệu suất vận hành và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Xe sử dụng động cơ V6 tăng áp kép dung tích 3.5L kết hợp mô-tơ điện.

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Theo công bố của Toyota, động cơ xăng trên phiên bản dành cho thị trường Philippines sản sinh công suất 415 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm. Trong khi đó, mô-tơ điện bổ sung thêm 49 mã lực cùng 250 Nm mô-men xoắn. Sức mạnh được truyền tới cả bốn bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp.

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Bên cạnh khả năng vận hành mạnh mẽ hơn, Toyota cho biết Land Cruiser 300 HEV còn mang lại trải nghiệm lái mượt mà nhờ hệ thống trợ lực lái điện tử.

Về thiết kế và trang bị, phiên bản hybrid gần như giữ nguyên các đặc điểm của Land Cruiser 300 tiêu chuẩn, bao gồm hệ thống dẫn động bốn bánh cùng các công nghệ hỗ trợ địa hình. Điểm khác biệt chủ yếu nằm ở gói ngoại thất mới với một số chi tiết màu đen bóng ở phần đầu xe và bộ nhận diện HEV xuất hiện trên thân xe.

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Cùng với Land Cruiser 300 HEV, Toyota Philippines cũng giới thiệu mẫu Land Cruiser FJ hoàn toàn mới, được định vị là phiên bản ‘nhập môn’ trong dàn xe Land Cruiser.

Mẫu SUV này được phát triển trên nền tảng khung gầm rời IMV dùng chung với Fortuner và Hilux. Tuy nhiên, Land Cruiser FJ có kích thước ngắn hơn Fortuner và chỉ bố trí hai hàng ghế thay vì ba hàng như người anh em cùng nền tảng.

Toyota phân phối Land Cruiser FJ với hai phiên bản TX và VX. Bản VX cao cấp được trang bị ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện, mâm hợp kim 18 inch và gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense. Trong khi đó, phiên bản TX sử dụng mâm 17 inch, lược bỏ giá nóc, bậc lên xuống và không được trang bị Toyota Safety Sense.

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Tại thị trường Philippines, Toyota Land Cruiser FJ có giá khởi điểm từ 2,235 - 2,575 triệu peso (khoảng 958 triệu - 1,104 tỷ đồng), tùy phiên bản.

Trong khi đó, Land Cruiser 300 HEV được niêm yết ở mức 6,93 triệu peso (gần 3 tỷ đồng), trở thành mẫu SUV điện hóa cao cấp nhất trong danh mục sản phẩm của Toyota tại quốc gia Đông Nam Á này. Con số này cũng cao hơn đáng kể so với bản máy dầu có giá 5,758 triệu peso (quy đổi 2,46 tỷ đồng).

Tại Việt Nam, cả Land Cruiser FJ và Land Cruiser Hybrid đều đã có thông tin nhận đặt cọc tại đại lý. Trong khi mẫu Land Cruiser FJ có giá tạm tính 1,2 tỷ đồng thì Land Cruiser Hybrid dự kiến có mức giá tăng so với bản thuần xăng vốn đang bán với giá 4,58 tỷ đồng.

Lê Tuấn
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