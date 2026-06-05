Ấn tượng với khả năng vận hành 'êm, mượt, đầm, chắc' của VF 6

Với ý định ban đầu mua chiếc VinFast VF 6 để tặng vợ, nhưng sau một thời gian trực tiếp trải nghiệm cùng loạt ấn tượng, anh Nguyễn Hồng Quân quyết định… “chiếm” luôn mẫu B-SUV điện làm phương tiện di chuyển mỗi ngày.

- Nghe nói ban đầu anh mua VF 6 cho vợ sử dụng, nhưng cuối cùng lại là người gắn bó với chiếc xe này nhiều nhất. Lý do nào khiến anh “lớn gan” như vậy?

Đúng vậy. Tôi đã sử dụng xe xăng khoảng 6 năm. Dịp Tết vừa rồi, tôi có ý định mua thêm một chiếc xe để vợ đi lại thuận tiện hơn nên bắt đầu tìm hiểu khá nhiều mẫu xe trên thị trường.

Sau khi cân nhắc, tôi quyết định chọn VF 6 vì thấy mức giá hợp lý so với những gì chiếc xe mang lại, từ thiết kế, công nghệ đến tiện nghi. Nhưng điều thú vị là sau khi mua về, tôi lái thử vài hôm thì lại… thích quá nên quyết định lấy luôn để sử dụng hàng ngày.

Anh Nguyễn Hồng Quân bên chiếc xe VF 6 của mình sau 4 tháng sử dụng.

- Điều gì khiến anh thay đổi quyết định nhanh như vậy?

Ấn tượng đầu tiên của tôi là cảm giác lái. VF 6 vận hành rất êm và mượt. Xe tăng tốc nhanh nhưng vẫn đầm, chắc chắn, đặc biệt khi di chuyển trong thành phố hay đi đường dài đều thoải mái.

Ngoài ra, chiếc xe được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ người lái nên việc sử dụng hàng ngày rất tiện. Nội thất xe hiện đại, màn hình lớn, các thao tác điều khiển trực quan nên ai làm quen cũng nhanh. Gia đình tôi, nhất là các con, rất thích không gian trong xe vì rộng và thoải mái hơn chiếc xe xăng tôi đang sử dụng trước đây.

Sau hơn 4 tháng sử dụng, tuy chưa phải quãng thời gian quá dài nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được chất lượng hoàn thiện của xe rất tốt, vận hành ổn định. Càng đi càng thấy đây là lựa chọn đúng đắn.

- Nhiều chủ xe điện cho biết chi phí vận hành là điều khiến họ bất ngờ nhất. Trường hợp của anh thì sao?

Tôi cũng có cảm nhận tương tự. Hiện tại, VinFast có nhiều chính sách ưu đãi tốt, đặc biệt là miễn phí sạc trong 3 năm giúp tôi giảm đáng kể chi phí sử dụng. Thực tình, hơn 4 tháng sử dụng, khoản chi duy nhất tôi phải bỏ ra cho chiếc xe là khoảng 40.000 đồng để vá lốp. Trong khi đó, trước đây sử dụng xe xăng, trung bình mỗi tháng tôi tốn 4-5 triệu đồng tiền nhiên liệu. Tính ra, sử dụng xe điện giúp tiết kiệm được một khoản lớn.

Anh Quân ấn tượng với khả năng vận hành “êm, mượt, đầm, chắc” của VF 6.

- Một số người vẫn băn khoăn việc sạc xe điện có bất tiện không? Trải nghiệm thực tế của anh thế nào?

Ban đầu tôi cũng có lo lắng nhất định. Tuy nhiên, sau khi trải nghiệm thực tế, tôi thấy mọi thứ đơn giản hơn mình nghĩ nhiều.

Hệ thống trạm sạc hiện nay đã được phủ rộng tại nhiều khu vực, từ trung tâm thương mại, cây xăng đến các tuyến giao thông lớn. Tại Nghệ An hay trong những chuyến đi đến các tỉnh lân cận, tôi đều dễ dàng tìm được điểm sạc phù hợp.

Ngoài ra, nhiều quán cà phê, nhà hàng hiện cũng đã bố trí trạm sạc. Trong thời gian nghỉ ngơi hoặc dùng bữa, xe đã được bổ sung đáng kể dung lượng pin, giúp hành trình diễn ra thuận lợi.

- Từng sử dụng xe xăng nhiều năm, anh thấy trải nghiệm chăm sóc khách hàng và dịch vụ sau bán hàng của VinFast có điểm gì khác biệt?

Tôi khá ấn tượng với cách chăm sóc khách hàng của VinFast. Khi cần hỗ trợ hay tư vấn, nhân viên phản hồi nhanh và nhiệt tình.

VF 6 có chu kỳ bảo dưỡng 12 tháng hoặc 15.000 km mới cần kiểm tra định kỳ nên vô cùng thuận tiện. Xe của tôi chưa đến mốc bảo dưỡng, tuy nhiên qua tìm hiểu từ bạn bè đã sử dụng xe VinFast trước đó, tôi rất yên tâm. Mọi người đều đánh giá dịch vụ hậu mãi tốt, từ khâu tiếp nhận, hỗ trợ kỹ thuật đến thái độ phục vụ đều chuyên nghiệp.

Đó cũng là điều khiến tôi cảm thấy sử dụng xe điện bây giờ không chỉ đơn thuần là mua một chiếc xe, mà còn là trải nghiệm cả hệ sinh thái dịch vụ đi kèm.

- Là người đã sử dụng cả xe xăng và xe điện, anh sẽ chia sẻ điều gì với những người đang phân vân giữa hai lựa chọn này?

Tôi nghĩ nhiều người chưa trải nghiệm thực tế nên đâu đó vẫn còn tâm lý e ngại. Sau thời gian sử dụng VF 6, tôi nhận thấy xe điện hiện nay đã đáp ứng rất tốt nhu cầu đi lại hàng ngày của gia đình. Xe vận hành êm ái, được trang bị nhiều công nghệ, chi phí sử dụng thấp, hệ thống trạm sạc ngày càng thuận tiện và dịch vụ hậu mãi cũng tạo sự yên tâm.

Mỗi người sẽ có quan điểm khác nhau, nhưng theo tôi, nếu đang cân nhắc chuyển đổi, mọi người nên dành thời gian tìm hiểu và trải nghiệm thực tế VF 6. Đó là cách tốt nhất để có góc nhìn đầy đủ và khách quan về xe điện hiện nay.

- Cảm ơn chia sẻ của anh!