Người đàn ông bị dây cước đâm xuyên nhãn cầu trong khi đang làm việc

TPO - Người đàn ông 37 tuổi (ngụ Vĩnh Long) nhập viện trong tình trạng đau nhiều ở mắt trái, chảy nước mắt và nhìn mờ sau khi bị dây cước văng trúng vào mắt trong lúc đang làm việc.

Ngày 12/6, Khoa Mắt – Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, tại đây vừa tiếp nhận cấp cứu một trường hợp chấn thương mắt nguy hiểm do tai nạn lao động.

Theo BS-CKII Mai Thị Bích Nhàn, Trưởng khoa Mắt cho biết, người bệnh là anh N.T.Đ. (37 tuổi, ngụ Vĩnh Long) nhập viện trong tình trạng đau nhiều ở mắt trái, chảy nước mắt và nhìn mờ sau khi bị dây cước văng trúng vào mắt trong lúc đang làm việc.

Hình ảnh rách giác mạc toàn bộ bề dày mắt trái của bệnh nhân

Qua thăm khám ban đầu, bác sĩ ghi nhận thị lực mắt trái của bệnh nhân bị suy giảm rõ rệt, chỉ còn đếm ngón tay ở khoảng cách 2 mét. Kết quả kiểm tra hình ảnh các bác sĩ phát hiện người bệnh bị rách giác mạc kích thước khoảng 2x2mm, vị trí gần trung tâm, kèm theo xẹp tiền phòng và rách mống mắt.

Theo BS.Bích Nhàn, đây là một trường hợp chấn thương xuyên nhãn cầu phức tạp, có nguy cơ cao ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực nếu không được xử trí kịp thời. Người bệnh đã được xử trí cấp cứu, bảo vệ nhãn cầu, dùng kháng sinh dự phòng nhiễm trùng nội nhãn, giảm đau.

Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật khâu lại giác mạc cho người bệnh

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật khẩn cấp khâu phục hồi giác mạc và vi phẫu tái tạo cấu trúc nhãn cầu nhằm bảo tồn chức năng thị giác cho người bệnh. Sau 5 ngày hậu phẫu, thị lực mắt trái của người bệnh dần cải thiện.

Qua trường hợp trên, BS.Bích Nhàn khuyến cáo người lao động cần trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ, đặc biệt là kính bảo vệ mắt khi làm việc trong môi trường có nguy cơ chấn thương. Khi xảy ra tai nạn mắt, tuyệt đối không tự ý xử trí tại nhà, không dụi mắt hay nhỏ thuốc không rõ nguồn gốc. Người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế có chuyên khoa mắt để được thăm khám và can thiệp kịp thời, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.