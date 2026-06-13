Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Người đàn ông bị dây cước đâm xuyên nhãn cầu trong khi đang làm việc

Vân Sơn

TPO - Người đàn ông 37 tuổi (ngụ Vĩnh Long) nhập viện trong tình trạng đau nhiều ở mắt trái, chảy nước mắt và nhìn mờ sau khi bị dây cước văng trúng vào mắt trong lúc đang làm việc.

Ngày 12/6, Khoa Mắt – Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, tại đây vừa tiếp nhận cấp cứu một trường hợp chấn thương mắt nguy hiểm do tai nạn lao động.

Theo BS-CKII Mai Thị Bích Nhàn, Trưởng khoa Mắt cho biết, người bệnh là anh N.T.Đ. (37 tuổi, ngụ Vĩnh Long) nhập viện trong tình trạng đau nhiều ở mắt trái, chảy nước mắt và nhìn mờ sau khi bị dây cước văng trúng vào mắt trong lúc đang làm việc.

hinh-anh-rach-giac-mac-toan-bo-be-day-mat-trai-cua-bn.jpg
Hình ảnh rách giác mạc toàn bộ bề dày mắt trái của bệnh nhân

Qua thăm khám ban đầu, bác sĩ ghi nhận thị lực mắt trái của bệnh nhân bị suy giảm rõ rệt, chỉ còn đếm ngón tay ở khoảng cách 2 mét. Kết quả kiểm tra hình ảnh các bác sĩ phát hiện người bệnh bị rách giác mạc kích thước khoảng 2x2mm, vị trí gần trung tâm, kèm theo xẹp tiền phòng và rách mống mắt.

Theo BS.Bích Nhàn, đây là một trường hợp chấn thương xuyên nhãn cầu phức tạp, có nguy cơ cao ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực nếu không được xử trí kịp thời. Người bệnh đã được xử trí cấp cứu, bảo vệ nhãn cầu, dùng kháng sinh dự phòng nhiễm trùng nội nhãn, giảm đau.

1bs-dang-tien-hanh-phau-thuat-khau-giac-mac-cho-bn.png
Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật khâu lại giác mạc cho người bệnh

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật khẩn cấp khâu phục hồi giác mạc và vi phẫu tái tạo cấu trúc nhãn cầu nhằm bảo tồn chức năng thị giác cho người bệnh. Sau 5 ngày hậu phẫu, thị lực mắt trái của người bệnh dần cải thiện.

Qua trường hợp trên, BS.Bích Nhàn khuyến cáo người lao động cần trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ, đặc biệt là kính bảo vệ mắt khi làm việc trong môi trường có nguy cơ chấn thương. Khi xảy ra tai nạn mắt, tuyệt đối không tự ý xử trí tại nhà, không dụi mắt hay nhỏ thuốc không rõ nguồn gốc. Người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế có chuyên khoa mắt để được thăm khám và can thiệp kịp thời, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.

Vân Sơn
#Chấn thương mắt nguy hiểm #Tai nạn lao động và phòng ngừa #Phẫu thuật khâu giác mạc #Cần thiết bảo vệ mắt khi làm việc #Chăm sóc và xử lý tai nạn mắt

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe