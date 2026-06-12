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Thế giới

Facebook sập trên diện rộng, người dùng bị 'văng' khỏi tài khoản

Minh Hạnh

TPO - Tối 12/6 (giờ Việt Nam), người dùng Facebook và Instagram trên toàn cầu đã báo cáo về tình trạng bị đăng xuất đột ngột, bảng tin bị đóng băng và chức năng nhắn tin (Messenger) biến mất.

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(Ảnh: Reuters)

Theo Yahoo News, nhiều người dùng Facebook đã tự động bị đăng xuất và không thể đăng nhập lại. Thay vào đó, họ nhận được thông báo cho biết “đã xảy ra lỗi không mong muốn”.

Theo trang downforeveryoneorjustme, vấn đề không chỉ xảy ra ở Anh mà còn trên toàn thế giới, với người dùng từ Philippines, Canada, Mỹ, Úc và Ấn Độ đều báo cáo gặp sự cố khi cố gắng truy cập tài khoản.

Trang web chính thức của Facebook cũng hiển thị lỗi tương tự. Người truy cập được thông báo rằng “đã xảy ra sự cố”, công ty đang “khắc phục sự cố và sẽ sửa chữa sớm nhất có thể”.

Người dùng cũng gặp sự cố khi truy cập Instagram và ứng dụng WhatsApp trên máy tính.

Downdetector, một trang web theo dõi thông tin về các sự cố, dường như đã bị sập cùng thời điểm với sự cố của Facebook, mặc dù không rõ liệu hai sự cố có liên quan hay không.

Minh Hạnh
Yahoo News
#Facebook #Instagram #sự cố #đăng xuất #mạng xã hội

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