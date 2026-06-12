Rộ tin Mỹ - Iran sắp ký thỏa thuận hòa bình tại Geneva

TPO - Một số nguồn tin cho biết Mỹ và Iran đã cơ bản thống nhất nội dung một thỏa thuận nhằm chấm dứt căng thẳng kéo dài giữa hai nước. Lễ ký kết biên bản ghi nhớ được cho là đang được chuẩn bị tại Geneva (Thụy Sĩ).

CNN dẫn ba nguồn thạo tin cho biết Geneva hiện là địa điểm được ưu tiên cho lễ ký kết. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm 11/6, rằng Washington và Tehran đang tiến tới một thỏa thuận có thể chấm dứt cuộc đối đầu hiện nay.

Ông Trump cho biết các văn kiện gần như đã hoàn tất và dự đoán lễ ký kết sẽ sớm diễn ra tại châu Âu, với sự tham dự của Phó Tổng thống J.D. Vance. Tuy nhiên, phía Iran đến nay vẫn chưa chính thức xác nhận việc hai bên đã đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Hai nguồn tin am hiểu tiến trình đàm phán cho biết lễ ký kết dự kiến được tổ chức tại Geneva, không xa địa điểm diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Pháp từ ngày 15-17/6, nơi Tổng thống Trump và phái đoàn Mỹ sẽ tham dự hội nghị.

Một trong các nguồn tin nhận định sự kiện này sẽ đánh dấu sự khởi đầu của "giai đoạn hai" trong tiến trình ngoại giao, tập trung vào việc triển khai và thực thi các cam kết đã đạt được.

Theo các nguồn tin, văn kiện đang được thảo luận có tên tạm thời là "Tuyên bố Islamabad", nhằm ghi nhận vai trò trung gian hòa giải của Pakistan trong việc thúc đẩy đối thoại giữa Washington và Tehran. Tuy nhiên, một số nguồn tin từ Iran cho biết Vienna (Áo) vẫn là phương án địa điểm đang được cân nhắc.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, nhà báo Barak Ravid của Axios dẫn lời các nguồn tin ngoại giao cho biết Không quân Mỹ đã triển khai vận chuyển thiết bị tới châu Âu để phục vụ công tác chuẩn bị cho một lễ ký kết tiềm năng tại Geneva.

Theo nguồn tin, một nhà ngoại giao đến từ quốc gia trung gian hòa giải khẳng định Mỹ và Iran đã nhất trí về nội dung cơ bản của thỏa thuận, song vẫn cần sự phê duyệt cuối cùng từ lãnh đạo hai bên.

"Đêm qua, máy bay của Không quân Mỹ đã cất cánh đến châu Âu mang theo thiết bị nhằm chuẩn bị cho chuyến đi có thể diễn ra của Phó Tổng thống J.D. Vance tới Geneva trong những ngày tới", nguồn tin cho biết.

Thông tin về tiến triển ngoại giao xuất hiện sau nhiều tuần căng thẳng leo thang giữa Washington và Tehran. Trước đó, ông Trump từng tuyên bố Mỹ đang xem xét các phương án quân sự nhằm vào Iran, đồng thời cảnh báo khả năng tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước này.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ sau đó cho biết các kế hoạch quân sự đã được gác lại khi các nỗ lực ngoại giao đạt được bước tiến đáng kể và nhận được sự hỗ trợ từ nhiều quốc gia trung gian.

Bộ Ngoại giao Pakistan hôm thứ Sáu (12/6) cho biết nước này hoan nghênh những bước tiến trong tiến trình đối thoại giữa Mỹ và Iran, động thái được xem là dấu hiệu mới cho thấy một thỏa thuận tạm thời giữa hai bên đang dần hình thành.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết Ngoại trưởng Muhammad Ishaq Dar đã trao đổi với Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) về những diễn biến mới nhất liên quan đến quan hệ Mỹ - Iran trong cuộc điện đàm cùng ngày.

Theo thông cáo của Islamabad, hai bên đều đánh giá tích cực những kết quả đạt được thông qua các nỗ lực ngoại giao liên tục, đồng thời bày tỏ hy vọng các cuộc tiếp xúc sẽ sớm tạo nền tảng cho sự hiểu biết lâu dài và một giải pháp hòa bình bền vững.