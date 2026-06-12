Bộ Nội vụ: Cấp xã được ký hợp đồng lao động hỗ trợ công chức làm chuyên môn

Rà soát, đánh giá tổng thể chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở cấp xã

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc triển khai giải pháp bổ sung nguồn nhân lực cho cấp cơ sở.

Trước đó, Bộ Nội vụ cũng đã có Văn bản số 7415 gửi các tỉnh, thành phố đề nghị tập trung triển khai phương án bảo đảm nhân sự tại cấp xã đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đề ra và kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn thực hiện, theo chỉ đạo tại kết luận của cấp có thẩm quyền, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố đôn đốc các xã, phường, đặc khu thuộc phạm vi quản lý thực hiện các giải pháp theo văn bản trên.

Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá tổng thể chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở cấp xã và khả năng đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm được giao đảm nhận (bảo đảm nguyên tắc đúng người, đúng việc, đúng địa bàn). Qua đó, các địa phương xác định cụ thể nhu cầu bổ sung nguồn nhân lực theo từng vị trí việc làm để thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức trong phạm vi biên chế được giao.

Cơ quan này cũng đề nghị địa phương rút gọn tối đa về thời gian thực hiện quy trình tuyển dụng, tiếp nhận theo Nghị định số 170/2025 của Chính phủ. Trường hợp xã, phường, đặc khu còn biên chế và có nhu cầu tuyển dụng nhưng chưa có đủ điều kiện để tổ chức kỳ tuyển dụng riêng thì tổng hợp, báo cáo UBND cấp tỉnh tổ chức tuyển dụng theo thẩm quyền và phân bổ số lượng người làm việc về các xã, phường theo yêu cầu.

Được huy động nguồn lực để ký kết hợp đồng

Bộ Nội vụ cũng đề nghị địa phương chủ động xây dựng phương án để thực hiện ký kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ đối với các công việc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc hỗ trợ phục vụ mà nguồn nhân lực hiện có chưa đáp ứng được.

Theo đó, địa phương được ký kết hợp đồng lao động để hỗ trợ công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại các vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ ở cấp xã quy định tại Nghị định số 361/2025 của Chính phủ và quy định của Ban Tổ chức Trung ương về danh mục vị trí việc làm khối Đảng, Mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội.

Người ký kết hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức không tính trong biên chế được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Kinh phí thực hiện ký hợp đồng do ngân sách nhà nước bảo đảm, nằm ngoài quỹ lương và ngoài kinh phí khoán chi hành chính của các tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Việc bố trí nguồn kinh phí, lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 144/2025 của Bộ Tài chính. Ngoài ra, các địa phương được huy động nguồn lực để thực hiện ký kết hợp đồng theo quy định tại Nghị định số 173/2025 của Chính phủ.

Bộ Nội vụ cũng lưu ý các tỉnh, thành chủ động triển khai các giải pháp phù hợp với đặc thù của địa phương để bổ sung nguồn nhân lực cho cấp xã (điều động, bố trí, phân công công tác đối với nguồn từ nơi khác, điều chuyển biên chế...) theo thẩm quyền.