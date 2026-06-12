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Miền Bắc nắng nóng gay gắt 38 độ trước mưa lớn

Nguyễn Hoài

TPO - Dự báo trong hai ngày 13-14/6, miền Bắc sẽ có nắng nóng gay gắt 36-38 độ, sau đó từ khoảng chiều tối và đêm 14/6 đến đêm 16/6, miền Bắc đón mưa lớn diện rộng, đặc biệt là khu vực trung du, vùng núi.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh nên trong hai ngày 13-14/6, miền Bắc sẽ có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ.

Nhiệt độ thực tế có thể cao hơn từ 2-4 độ, có nơi cao hơn nhiều, đặc biệt là khu vực nội đô các thành phố lớn như Hà Nội – nơi chịu tác động của hiện tượng đảo nhiệt đô thị.

Cùng với nắng nóng, chỉ số tia UV lên mức rất có hại cho sức khoẻ mọi người. Người tham gia hoạt động ngoài trời nên bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành, uống nhiều nước và hạn chế tiếp xúc lâu dưới nắng.

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Miền Bắc đón nắng nóng gay gắt trong ngày 13-14/6.

Dự báo từ khoảng chiều tối và đêm 14/6 đến đêm 16/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 250mm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ từ đêm 14/6 đến đêm 16/6 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có vừa mưa đến mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa cường độ lớn có thể gây ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Thông tin mưa dông theo thời gian thực được cập nhật tại địa chỉ hymetnet.gov.vn. Thông tin về lũ quét, sạt lở đất có tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Tại khu vực từ Thanh Hoá đến Phú Yên cũ, trong ba ngày 13-15/6 cũng có nắng nóng gay gắt từ 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. Từ ngày 16/6 nắng nóng kết thúc ở khu vực này.

Nguyễn Hoài
#nắng nóng #mưa dông #thời tiết

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