Hàng trăm người leo núi chữa cháy rừng giữa nắng nóng gay gắt

TPO - Sau nhiều giờ được dập tắt, đám cháy rừng ở xã Phúc Lộc (Nghệ An) tiếp tục bùng phát trở lại khiến lực lượng chức năng phải vất vả mới khống chế được ngọn lửa.

Đám cháy rừng tại xã Phúc Lộc (Nghệ An) bùng phát trở lại sau nhiều giờ được dập tắt.

Trưa 8/6, bà Trương Thị Thanh Huyền - Chủ tịch UBND xã Phúc Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết, sáng cùng ngày, đám cháy rừng tại Rú Xuân tiếp tục bùng phát trở lại. Tuy nhiên đám cháy sau đó được khống chế.

Đám cháy rừng bùng phát trong đêm 7/6 tại xã Phúc Lộc.

Trước đó, vào tối 7/6, người dân địa phương đã phát hiện cháy rừng trên khu vực Rú Xuân (thuộc xóm 19, xã Phúc Lộc). Do thời tiết hanh khô, gió thổi mạnh cộng với nhiều thực bì nên đám cháy bùng phát và lan ra một diện tích rộng. Từ khoảng cách xa hàng trăm mét cũng có thể nhìn thấy ngọn lửa của vụ cháy bốc cao, bao trùm một khoảng lớn.

Sáng 8/6, đám cháy tại Rú Xuân (xã Phúc Lộc) bùng phát dữ dội.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng tại chỗ với hàng trăm người gồm lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, kiểm lâm, các tổ chức, đoàn thể và đông đảo người dân địa phương cùng phương tiện tiếp cận hiện trường chữa cháy rừng.

Theo lãnh đạo xã Phúc Lộc, khu vực xảy ra hỏa hoạn là rừng tràm và một phần rừng thông. Địa hình nơi xảy ra cháy hiểm trở, cộng với đêm tối, gió thổi mạnh nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Hàng trăm người dập lửa trong nắng nóng gay gắt.

Sau gần 4 giờ tập trung triển khai các biện pháp chữa cháy, đến khoảng 23h đêm 7/6, đám cháy cơ bản được khống chế. Sau khi dập tắt ngọn lửa, lực lượng chức năng vẫn duy trì quân số túc trực tại hiện trường để theo dõi, xử lý các điểm còn âm ỉ, ngăn ngừa nguy cơ bùng phát trở lại.

Lực lượng chức năng đang túc trực để đề phòng đám cháy bùng phát trở lại do nắng nóng.

“Sáng nay đám cháy bùng phát trở lại nhưng đã được dập tắt sau đó. Bước đầu thống kê có khoảng 1ha rừng bị cháy. Hiện nguyên nhân đang được làm rõ”, Chủ tịch xã Phúc Lộc nói.