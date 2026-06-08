Hàng trăm người leo núi chữa cháy rừng giữa nắng nóng gay gắt

Trưa 8/6, bà Trương Thị Thanh Huyền - Chủ tịch UBND xã Phúc Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết, sáng cùng ngày, đám cháy rừng tại Rú Xuân tiếp tục bùng phát trở lại. Tuy nhiên đám cháy sau đó được khống chế.
Trước đó, vào tối 7/6, người dân địa phương đã phát hiện cháy rừng trên khu vực Rú Xuân (thuộc xóm 19, xã Phúc Lộc). Do thời tiết hanh khô, gió thổi mạnh cộng với nhiều thực bì nên đám cháy bùng phát và lan ra một diện tích rộng. Từ khoảng cách xa hàng trăm mét cũng có thể nhìn thấy ngọn lửa của vụ cháy bốc cao, bao trùm một khoảng lớn.
Ngay sau khi phát hiện vụ việc, chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng tại chỗ với hàng trăm người gồm lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, kiểm lâm, các tổ chức, đoàn thể và đông đảo người dân địa phương cùng phương tiện tiếp cận hiện trường chữa cháy rừng.
Theo lãnh đạo xã Phúc Lộc, khu vực xảy ra hỏa hoạn là rừng tràm và một phần rừng thông. Địa hình nơi xảy ra cháy hiểm trở, cộng với đêm tối, gió thổi mạnh nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.
Sau gần 4 giờ tập trung triển khai các biện pháp chữa cháy, đến khoảng 23h đêm 7/6, đám cháy cơ bản được khống chế. Sau khi dập tắt ngọn lửa, lực lượng chức năng vẫn duy trì quân số túc trực tại hiện trường để theo dõi, xử lý các điểm còn âm ỉ, ngăn ngừa nguy cơ bùng phát trở lại.
“Sáng nay đám cháy bùng phát trở lại nhưng đã được dập tắt sau đó. Bước đầu thống kê có khoảng 1ha rừng bị cháy. Hiện nguyên nhân đang được làm rõ”, Chủ tịch xã Phúc Lộc nói.
Theo Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và Phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An, địa phương hiện có hàng chục nghìn ha rừng đối mặt với nguy cơ cháy rất cao khi điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài.
Tại vùng đồng bằng, hơn 24.700 ha rừng trồng thông nhựa và bạch đàn hỗn giao dễ bắt lửa do chứa nhiều tinh dầu. Khu vực miền núi có hơn 42.500 ha rừng tre, nứa cùng hơn 173.500 ha rừng hỗn giao gỗ, tre nứa cũng có nguy cơ cháy rừng khi diễn biến thời tiết nắng nóng cực đoan.