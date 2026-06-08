Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hàng trăm người leo núi chữa cháy rừng giữa nắng nóng gay gắt

Ngọc Tú

TPO - Sau nhiều giờ được dập tắt, đám cháy rừng ở xã Phúc Lộc (Nghệ An) tiếp tục bùng phát trở lại khiến lực lượng chức năng phải vất vả mới khống chế được ngọn lửa.

Đám cháy rừng tại xã Phúc Lộc (Nghệ An) bùng phát trở lại sau nhiều giờ được dập tắt.

Trưa 8/6, bà Trương Thị Thanh Huyền - Chủ tịch UBND xã Phúc Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết, sáng cùng ngày, đám cháy rừng tại Rú Xuân tiếp tục bùng phát trở lại. Tuy nhiên đám cháy sau đó được khống chế.

aaa.jpg
Đám cháy rừng bùng phát trong đêm 7/6 tại xã Phúc Lộc.

Trước đó, vào tối 7/6, người dân địa phương đã phát hiện cháy rừng trên khu vực Rú Xuân (thuộc xóm 19, xã Phúc Lộc). Do thời tiết hanh khô, gió thổi mạnh cộng với nhiều thực bì nên đám cháy bùng phát và lan ra một diện tích rộng. Từ khoảng cách xa hàng trăm mét cũng có thể nhìn thấy ngọn lửa của vụ cháy bốc cao, bao trùm một khoảng lớn.

anh-chup-man-hinh-2026-06-08-luc-104909.png
anh-chup-man-hinh-2026-06-08-luc-104854.png
Sáng 8/6, đám cháy tại Rú Xuân (xã Phúc Lộc) bùng phát dữ dội.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng tại chỗ với hàng trăm người gồm lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, kiểm lâm, các tổ chức, đoàn thể và đông đảo người dân địa phương cùng phương tiện tiếp cận hiện trường chữa cháy rừng.

Theo lãnh đạo xã Phúc Lộc, khu vực xảy ra hỏa hoạn là rừng tràm và một phần rừng thông. Địa hình nơi xảy ra cháy hiểm trở, cộng với đêm tối, gió thổi mạnh nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

anh-chup-man-hinh-2026-06-08-luc-104949.png
anh-chup-man-hinh-2026-06-08-luc-104111.png
Hàng trăm người dập lửa trong nắng nóng gay gắt.

Sau gần 4 giờ tập trung triển khai các biện pháp chữa cháy, đến khoảng 23h đêm 7/6, đám cháy cơ bản được khống chế. Sau khi dập tắt ngọn lửa, lực lượng chức năng vẫn duy trì quân số túc trực tại hiện trường để theo dõi, xử lý các điểm còn âm ỉ, ngăn ngừa nguy cơ bùng phát trở lại.

711308999-27317086574647599-8432345999212932382-n.jpg
Lực lượng chức năng đang túc trực để đề phòng đám cháy bùng phát trở lại do nắng nóng.

“Sáng nay đám cháy bùng phát trở lại nhưng đã được dập tắt sau đó. Bước đầu thống kê có khoảng 1ha rừng bị cháy. Hiện nguyên nhân đang được làm rõ”, Chủ tịch xã Phúc Lộc nói.

Theo Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và Phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An, địa phương hiện có hàng chục nghìn ha rừng đối mặt với nguy cơ cháy rất cao khi điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài.

Tại vùng đồng bằng, hơn 24.700 ha rừng trồng thông nhựa và bạch đàn hỗn giao dễ bắt lửa do chứa nhiều tinh dầu. Khu vực miền núi có hơn 42.500 ha rừng tre, nứa cùng hơn 173.500 ha rừng hỗn giao gỗ, tre nứa cũng có nguy cơ cháy rừng khi diễn biến thời tiết nắng nóng cực đoan.

Ngọc Tú
#Nghệ An #cháy rừng #đám cháy rừng #vụ cháy rừng #dập lửa cháy rừng #rừng #hỏa hoạn #cháy rừng thông #cháy rừng tràm #nắng nóng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe