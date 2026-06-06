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Đốt thực bì giữa nắng nóng, lửa cháy lan đồi keo

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn

TPO - Trong lúc đốt thực bì để chuẩn bị trồng lại keo sau khai thác, một số hộ dân ở xã Ba Vinh (tỉnh Quảng Ngãi) không kiểm soát được nguồn lửa khiến đám cháy lan rộng.

Ngày 6/6, UBND xã Ba Vinh (tỉnh Quảng Ngãi) thông tin, lực lượng chức năng và người dân địa phương vừa khống chế thành công một vụ cháy xảy ra tại khu vực keo sau khai thác ở thôn Nước Nẻ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h10p cùng ngày, một số hộ dân tiến hành đốt thực bì để chuẩn bị trồng lại keo sau khai thác. Tuy nhiên, do không kiểm soát được nguồn lửa, trong khi thời tiết nắng nóng kéo dài kèm gió lớn, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan sang diện tích keo lân cận.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy quân sự xã Ba Vinh đã khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp cùng lực lượng chức năng và người dân tổ chức chữa cháy.

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Lực lượng chức năng tiến hành chữa cháy.

Tại hiện trường, các lực lượng sử dụng dao phát và bình chữa cháy để phát dọn thực bì, mở đường băng cản lửa, khoanh vùng đám cháy nhằm ngăn không cho ngọn lửa tiếp tục lan rộng.

Tuy nhiên, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do khu vực xảy ra cháy nằm trên địa hình đồi dốc, thực bì dày và khô. Nhờ sự phối hợp tích cực của các lực lượng và người dân địa phương, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn sau thời gian ngắn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Sau khi khống chế đám cháy, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra hiện trường, xử lý các điểm còn âm ỉ để phòng ngừa nguy cơ cháy bùng phát trở lại.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy rừng; thận trọng khi đốt thực bì sau khai thác, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng, hanh khô kéo dài nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn
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