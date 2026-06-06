Thót tim cảnh người đàn ông thường xuyên đi bộ trên cao tốc, xe chạy tốc độ cao phải né

TPO - Giữa trưa trời nắng gay gắt, một người đàn ông quần đùi áo cộc, đội mũ vải lang thang trên cao tốc Phú Thọ - Tuyên Quang khiến nhiều xe lưu thông tốc độ cao phải né tránh. Theo cơ quan quản lý tuyến đường, đây không phải là lần đầu tiên người đàn ông này đi bộ trên tuyến này.

Giữa trưa nắng gắt ngày 6/6, phóng viên Báo Tiền Phong ghi nhận một người đàn ông khoảng 50-60 tuổi đi bộ lang thang trên tuyến cao tốc Phú Thọ - Tuyên Quang, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Người đàn ông này mặc quần đùi, áo cộc tay, đội mũ vải, khuôn mặt sạm đen vì nắng. Thời điểm ghi nhận, người này đang đi bộ tại Km15+870, khu vực cầu Đoan Hùng, thuộc khu Văn Phú, xã Tây Cốc.

Clip người đàn ông lang thang trên cao tốc Phú Thọ - Tuyên Quang giữa trưa nắng gắt.

Qua quan sát, người đàn ông có nhiều biểu hiện bất thường. Nhiều lần, ông leo ra khu vực hành lang bên ngoài lan can cao tốc, sau đó lại quay vào cao tốc. Đáng nói, đoạn tuyến cao tốc người này đi bộ không có làn khẩn cấp, phương tiện di chuyển phải né người này. Dù được phóng viên vẫy gọi, người này không có phản ứng gì.

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, phóng viên đã liên hệ với đường dây nóng của đơn vị quản lý tuyến cao tốc Phú Thọ - Tuyên Quang. Trao đổi với phóng viên, nhân viên trực đường dây nóng cho biết người đàn ông trên có biểu hiện thần kinh không ổn định và đã nhiều lần xuất hiện, đi lang thang trên tuyến cao tốc.

“Chúng tôi đã có văn bản gửi chính quyền địa phương, khu dân cư và gia đình để phối hợp ngăn chặn, tuy nhiên tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn”, người trực đường dây nóng cho biết.

Người đàn ông quần cộc, áo cộc, đội mũ vải lang thang trên cao tốc giữa trưa nắng hè gay gắt khiến các phương tiện phải né tránh.

Theo người này, đến thời điểm hiện tại đơn vị quản lý đường cao tốc "hết cách xử lý" sự việc. Đơn vị chỉ có thể khuyến cáo các tài xế khi lưu thông qua khu vực trên cần chú ý quan sát, giảm tốc độ phù hợp để phòng tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Liên quan đến sự việc, nhiều người dân khu Văn Phú cho biết đây không phải lần đầu tiên người đàn ông xuất hiện trên tuyến cao tốc. Trước đó, họ đã nhiều lần bắt gặp người này đi bộ lang thang ở cả hai chiều đường. Thông tin ban đầu, người đàn ông này có nhà ở xã Hùng Quan (cũ), đã có vợ con.

Trao đổi với phóng viên chiều 6/6, ông Trần Tuấn Anh - Chủ tịch UBND xã Tây Cốc cho biết địa phương sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin và phản hồi tới báo chí sau khi có thông tin cụ thể.