Cứu người đàn ông bị cây xanh gãy đổ đè trúng khi đi xe máy

TPO - Một người đàn ông đi xe máy bị thương nặng sau khi bị cây xà cừ cao hơn 20m bất ngờ gãy đổ đè trúng trên đường 21 Tháng 8, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 6/6, lãnh đạo Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 8 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa kịp thời giải cứu một người đàn ông bị cây xanh gãy đổ đè lên khi đang điều khiển xe máy, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Cây gãy đè lên người đàn ông đang điều khiển xe máy, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 11h cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo về việc một cây xanh bị gãy đổ tại khu vực đầu đường 21 Tháng 8, phường Phan Rang (trước khách sạn Ninh Thuận), khiến một người đi xe máy mắc kẹt dưới thân cây.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã điều động một xe cứu nạn, cứu hộ cùng 6 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ. Tại đây, một nhánh cây lớn đổ đè lên người đàn ông và chiếc xe máy mang biển kiểm soát 85AA-172.xx.

Lực lượng chức năng sơ cứu nạn nhân trước khi chuyển vào bệnh viện.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã khẩn trương sử dụng các thiết bị chuyên dụng để cắt, di dời phần cây gãy đổ, đưa nạn nhân ra ngoài an toàn và chuyển đến Bệnh viện Sài Gòn - Phan Rang cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là ông T.V.T. (sinh năm 1982, trú tại Tổ dân phố 9, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa).

Cây gãy đổ choán hết cả tuyến đường.

Sau khi hoàn tất công tác cứu hộ, lực lượng chức năng đã bàn giao hiện trường cho Công an phường Phan Rang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo quy định.

Theo người dân, cây bị gãy là cây xà cừ cổ thụ, cao hơn 20m, tán rộng, phần gốc có đường kính lớn. Tại khu vực này cũng có một số cây xà cừ khác cũng có tuổi đời tương tự.