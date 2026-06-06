‘Mối tình đầu đẹp nhất Trung Quốc’ diễn đơ hơn cả AI

TPO - "Kiều Sở" bị đánh giá là có tình tiết âm mưu tranh giành quyền lực trẻ con thiếu thuyết phục. Nam chính ngoại hình non nớt, trắng đẹp, trang điểm đậm hơn nữ chính.

Theo QQ, phim cổ trang Kiều Sở do Trần Đô Linh và Chu Dực Nhiên đóng chính lên sóng từ ngày 2/6, đạt được thành tích khá tốt, độ hot liên tục tăng và lượt xem trong những tập đầu cũng khả quan.

Theo số liệu do Huanwang Big Data ghi nhận phim vừa lên sóng đã đứng Top 1 bảng xếp hạng tác phẩm được quan tâm nhất tại Trung Quốc. Trần Đô Linh cũng giành vị trí quán quân về độ hot nhân vật phim đang chiếu.

Kiều Sở có nội dung về cô gái bị chồng phản bội, được sống lại, cô quyết tâm lựa chọn con đường khác giải cứu số phận của gia tộc và bản thân.

Những tranh cãi về nội dung và diễn xuất của Kiều Sở diễn ra gay gắt, ý kiến đánh giá của người xem phân cực rõ ràng. Khán giả yêu thích cho rằng phim được quay đẹp, tình tiết diễn biến nhanh, dễ xem, họ không đặt nặng tính logic của câu chuyện vì cho rằng Kiều Sở chỉ là phim giải trí thông thường.

Tuy nhiên, nhiều khán giả đánh giá bộ phim xây dựng nhân vật thiếu tính nhất quán, nội dung phim phục vụ con đường trả thù của nữ chính nhưng không có tính thực tế, logic mâu thuẫn.

Kiều Sở có nhiều cảnh quay bị đánh giá làm màu, thiếu logic.

Trong đó, cảnh ám sát nữ chính Sở Triêu giữa triều đình bị đánh giá khó chấp nhận vì thích khách giấu được một con dao dài nhưng không ai phát hiện. Khi thích khách tấn công Sở Triêu, nam chính bảo vệ cô nhưng lại quay lưng về phía kẻ thù rất dễ tạo ra sơ hở. Sau đó, Sở Triêu lại rút kiếm của nam chính bảo vệ anh. Cảnh quay bị đánh giá thiếu tính hợp lý chặt chẽ khi nam chính biết võ công nhưng không lập tức rút kiếm ra để xử lý thích khách, cuối cùng tạo ra màn "mỹ nhân cứu anh hùng" không thuyết phục người xem.

Phim còn nhiều cảnh quay tương tự, nữ chính là người thông minh biết trước tương lai, hiểu rõ thời cuộc nhưng khi đứng bên cạnh nam chính lại tỏ ra yếu đuối. Các nhân vật đều có gương mặt non trẻ không hợp với nội dung tranh đấu chốn cung đình, họ không diễn ra được thần thái đứng trên đỉnh cao quyền lực, nắm quyền sinh sát trong tay.

Vì vậy, khán giả chê bộ phim giống như "trẻ con chơi trò quyền mưu", "quyền mưu em bé", "nhóm nhân vật cosplay", "đây là bộ phim chỉ khoác lớp vỏ đại nữ chủ để kể chuyện yêu đương mà thôi"...

Về nữ chính Trần Đô Linh cô bị đánh giá không hợp với vai nữ chính và diễn xuất đơ cứng hơn cả AI.

Trần Đô Linh có ngoại hình mỏng manh, yếu ớt, không thể hiện được khí thế mạnh mẽ của nhân vật.

Trần Đô Linh bị chê trang điểm kỹ lưỡng, sử dụng bộ lọc quá nhiều dẫn tới đường nét trên khuôn mặt bị làm mờ. Mặt khác Trần Đô Linh được trang điểm theo kiểu nữ tính, lông mày và ánh mắt cong xuống, nhấn mạnh vẻ đáng thương để người khác thương hại, tổng thể tạo cảm giác khả năng chịu áp lực rất yếu, đôi mắt lúc nào cũng như sắp khóc.

Vì vậy, nữ diễn viên không tạo ra được khí thế sắc bén của một "Trưởng công chúa nhiếp chính" đứng đầu toàn bộ triều đình. Dù Trần Đô Linh tức giận, ra tay tàn nhẫn, khán giả có cảm giác giống như "một chú mèo cào loạn" hơn là một phụ nữ sắc sảo mạnh mẽ.

"Nam nữ chính đều yếu ớt, chỉ cố tỏ ra hung dữ", "Nam chính da trắng tô son đỏ hơn cả nữ chính", "Chỉ có Ngô Cẩn Ngôn là làm được, đường đua này cô ấy thật sự rất hợp", "quyền mưu em bé", "Cảnh đăng cơ quay thiếu khí thế, trông như trẻ con chơi cosplay. Cảnh đánh nhau ở sa mạc thì trông cái sự ghép phông xanh rõ mồn một", "Phim nhiều lỗ hổng logic", "Diễn xuất của Trần Đô Linh còn thua AI nữa", "Xem được 10 phút thì tắt luôn, quá ngán cái kiểu cà da làm mịn trắng bệch và lồng tiếng không khớp với khẩu hình", khán giả có những đánh giá không mấy tích cực dành cho tác phẩm mới của Trần Đô Linh.