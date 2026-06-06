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Người lính

Iran phóng tên lửa đạn đạo về phía Kuwait và Bahrain, Mỹ tuyên bố đánh chặn loạt mục tiêu

Quỳnh Như

TPO - Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ cho biết đã đánh chặn một loạt tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái do Iran phóng về phía Kuwait và Bahrain.

CNN đưa tin, Iran đã phóng bảy tên lửa đạn đạo về phía Kuwait và Bahrain chỉ vài giờ sau khi Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) bắn hạ máy bay không người lái tấn công của Iran và tấn công các trạm radar của Iran gần eo biển Hormuz.

"Đánh giá ban đầu cho thấy 6 tên lửa đã bị đánh chặn và tên lửa thứ bảy không trúng mục tiêu. Hiện chưa có báo cáo về thương vong đối với quân nhân Mỹ. Những tuyên bố của Iran về việc gây thiệt hại cho trụ sở Hạm đội 5 Mỹ tại Bahrain là không đúng sự thật", CENTCOM cho biết.

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Ảnh minh hoạ.

Tại Kuwait, quân đội nước này thông báo đang đối phó với "các mối đe dọa tên lửa và máy bay không người lái" vào rạng sáng thứ Bảy (6/6). Nhiều còi báo động phòng không đã được kích hoạt trên toàn quốc.

Dữ liệu từ FlightRadar24 cũng cho thấy một số chuyến bay đến Kuwait đã phải bay vòng trên không sau khi cảnh báo được phát đi.

Trong khi đó, tại Bahrain, chính quyền đã yêu cầu người dân nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn sau khi còi báo động vang lên vào khoảng 4h15 phút sáng giờ địa phương.

"Còi báo động đã vang lên… Người dân và cư dân được khuyến cáo giữ bình tĩnh và di chuyển đến nơi an toàn gần nhất", Bộ Nội vụ thông báo.

Nguyên nhân cụ thể của cảnh báo chưa được giới chức Bahrain công bố. Trước đó, hôm thứ Tư (3/6), nước này cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn và phá hủy ba tên lửa cùng một số máy bay không người lái.

Lực lượng Mỹ tấn công các vị trí phòng thủ ven biển của Iran tại Goruk và trên đảo Qeshm đêm ngày 5, rạng sáng 6/6. Nguồn: CENTCOM

Vài giờ trước đó, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ thông báo đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào trạm radar giám sát ven biển của Iran sau khi bắn hạ bốn máy bay không người lái tự sát mà Washington cho rằng đang đe dọa hoạt động hàng hải tại khu vực Vùng Vịnh.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tuyên bố đã tấn công các căn cứ của đối phương trong khu vực để đáp trả hành động gây hấn của Mỹ nhằm vào khu vực ven biển của Iran, bao gồm đảo Sirik và đảo Qeshm.

Quỳnh Như
CNN
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