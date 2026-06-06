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Pháp luật

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Nữ giáo viên tử vong sau hơn 2 tháng điều trị vì bị chồng bạo hành

Hoàng Dương

TPO - Ngày 6/6, lãnh đạo xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh xác nhận chị Đ.T.H.C. (SN 1990, trú thôn Quảng Chính 6, xã Quảng Hà) đã tử vong sau hơn 2 tháng điều trị do những chấn thương đặc biệt nghiêm trọng từ vụ bạo hành xảy ra cuối tháng 3 vừa qua.

Theo cơ quan điều tra, ngày 31/3/2026, Đinh Hữu Quý (SN 1986, trú cùng địa phương) đã dùng tay chân đánh vợ là chị Đ.T.H.C. gây thương tích nặng. Kết quả giám định xác định nạn nhân bị tổn hại 95% sức khỏe.

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Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Sau khi xảy ra vụ việc, chị C. được đưa đi cấp cứu và điều trị tại nhiều cơ sở y tế trong tình trạng nguy kịch. Mặc dù được các y bác sĩ tích cực cứu chữa trong hơn 2 tháng, nạn nhân đã không qua khỏi và tử vong vào ngày 4/6.

Trước đó, ngày 10/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đinh Hữu Quý để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định thông tin ban đầu cho rằng chị C. bị ngã cầu thang là không đúng bản chất vụ việc. Cơ quan chức năng đã làm rõ chị C. bị hành hung dẫn đến thương tích đặc biệt nghiêm trọng.

Được biết, chị Đ.T.H.C. là giáo viên đang công tác tại địa phương. Đinh Hữu Quý là công chức làm việc tại lĩnh vực văn hóa, xã hội của địa phương. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Dương
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