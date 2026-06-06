Phát triển VNeID thành siêu ứng dụng Quốc gia

TPO - Theo định hướng, VNeID sẽ được phát triển thành siêu ứng dụng Quốc gia, trong đó ưu tiên tích hợp toàn diện 4 lĩnh vực trọng điểm có tần suất sử dụng lớn nhất: Tài chính - Ngân hàng, y tế - an sinh xã hội, giao thông vận tải cùng Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 5/6, Bộ Công an chủ trì phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị quốc tế trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về “Chiến lược Công dân số” của Estonia.

Tại hội nghị, các chuyên gia quốc tế hàng đầu từ Estonia đã trình bày nhiều chuyên đề mang tính xương sống cấu thành nên sự thành công vượt trội của hệ sinh thái số Estonia.

Kinh nghiệm từ Estonia cho thấy, không chỉ số hóa dịch vụ công mà còn xây dựng được một hệ sinh thái số liên thông hoàn chỉnh, nơi dữ liệu giữa các cơ quan được tự động chia sẻ với nhau theo nguyên tắc “once-only”, tức công dân chỉ cần cung cấp thông tin một lần. Hiện nay, khoảng 99% dịch vụ công tại Estonia đã có thể thực hiện trực tuyến.

Hai chuyên gia Estonia chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị.

Về định hướng chiến lược trọng tâm của Việt Nam, đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết, sẽ tập trung phát triển VNeID thành siêu ứng dụng Quốc gia.

Siêu ứng dụng này sẽ tích hợp toàn diện 4 lĩnh vực trọng điểm có tần suất sử dụng lớn nhất: Tài chính - Ngân hàng (xác thực sinh trắc học eKYC, chấm điểm tín dụng an toàn, phòng chống lừa đảo); Y tế - An sinh xã hội (Sổ sức khỏe điện tử, chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt); Giao thông vận tải (số hóa toàn bộ giấy tờ tùy thân, giấy phép lái xe, tích hợp thu phí không dừng ETC); và Giáo dục và Đào tạo (liên thông học bạ, văn bằng số, tối ưu thủ tục tuyển sinh trực tuyến).

Cùng với đó, thực hiện các biện pháp để bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin lên mức cảnh báo cao nhất. Mọi giao dịch điện tử và dịch vụ công trực tuyến sẽ được củng cố dựa trên nền tảng xác thực sinh trắc học tiên tiến (khuôn mặt, vân tay, mống mắt) nhằm triệt tiêu hoàn toàn gian lận công nghệ cao.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định những kinh nghiệm quý báu của Estonia là nguồn tham khảo vô giá phục vụ trực tiếp cho việc hoàn thiện mô hình công dân số tại Việt Nam.

Để đẩy mạnh chiến lược công dân số tại Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Long cho rằng, phải tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách trong việc quản lý và phát triển xã hội; đặc biệt xây dựng và kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia, cũng như huy động hiệu quả các nguồn lực tham gia vào tiến trình chuyển đổi số; thúc đẩy liên thông Cơ sở dữ liệu quốc gia với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp...

Thứ trưởng Bộ Công an mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Estonia trong việc xây dựng và triển khai các nền tảng quốc gia, tương tự như những mô hình thành công mà Estonia đã áp dụng.