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Thời tiết những ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ra sao?

Nguyễn Hoài

TPO - Trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT (ngày 10-12/6), thời tiết trên cả nước nhìn chung thuận lợi cho việc đi lại và tổ chức thi, tuy nhiên nhiều khu vực xuất hiện nắng nóng, trong khi một số nơi có mưa dông vào chiều tối.

Tại miền Bắc, ngày 10-12/6 trời nắng, có nơi nắng nóng, khu vực vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào, dông; riêng Lai Châu và Điện Biên có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to cục bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ, riêng ngày 12/6 tăng lên 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ.

Thanh Hóa đến Huế ngày 10/6 duy trì hình thái trời nắng, có nơi nắng nóng, riêng Thanh Hóa và Nghệ An chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông.

Ngày 11-12/6, khu vực này ít mưa, trời nắng, có nơi nắng nóng nhưng ít gay gắt. Nhiệt độ cao nhất cả đợt phổ biến 32-35 độ, có nơi vượt 35 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ.

Thời tiết chủ đạo tại duyên hải Nam Trung Bộ trong suốt kỳ thi là ngày nắng, khu vực Đà Nẵng - Quảng Ngãi xuất hiện nắng nóng, ít mưa. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, có nơi trên 36 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ.

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Hầu hết các khu vực trên cả nước sẽ có nắng nhẹ vào kỳ thi THPT.

Khu vực Tây Nguyên ban ngày có nắng, chiều tối và tối xuất hiện mưa dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ, thấp nhất 21-24 độ.

Nam Bộ ban ngày có nắng, chiều tối và tối xuất hiện mưa dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35 độ, thấp nhất 24-27 độ.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo thí sinh và phụ huynh thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, chủ động sắp xếp thời gian di chuyển, mang theo nước uống, các vật dụng chống nắng và đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, sét có thể xảy ra vào chiều tối ở một số địa phương.

Thông tin về mưa dông theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thủy văn cập nhật tại địa chỉ hymetnet.gov.vn.

Nguyễn Hoài
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