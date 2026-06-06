Nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái 'kinh tế bạc' đáp ứng nhu cầu người cao tuổi

TPO - Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, các bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Người cao tuổi Việt Nam các cấp cần đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc (còn gọi là "kinh tế tóc bạc") của Việt Nam.

Sáng 6/6, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu nhân kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam.

Tham dự chương trình có bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam; ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Các đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cho biết, 170 đại biểu người cao tuổi tiêu biểu là những “viên ngọc” sáng ngời chí khí Diên Hồng, những bông hoa đẹp nhất trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” đại diện cho trí tuệ, ý chí và tâm huyết của gần 17 triệu người cao tuổi trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Nhiều năm qua, phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” thực sự là một phần sinh động trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đã được các cấp Hội Người cao tuổi Việt Nam phát động, triển khai thực hiện rất hiệu quả, đã đi vào đời sống của mỗi hội viên.

Trong các phong trào thi đua đã xuất hiện hàng triệu tấm gương người cao tuổi tiêu biểu trên các lĩnh vực, từ phong trào làm kinh tế giỏi, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đến việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

"Tôi tin tưởng rằng, cán bộ, hội viên người cao tuổi Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tiếp bước những thành quả của bao thế hệ “Cây cao bóng cả” qua 85 năm lịch sử cách mạng, nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, cùng một chí hướng, góp phần đóng góp vào thành công vĩ đại của toàn dân tộc", ông Nguyễn Thanh Bình nói.

Bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam và ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương cho các đại biểu người cao tuổi tiêu biểu.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Văn phòng Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam. Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã biểu dương, tôn vinh 169 người cao tuổi tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2026.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, khi bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu chăm sóc sức khỏe, bảo vệ an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát huy vai trò người cao tuổi ngày càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Quan trọng hơn, cần chuyển mạnh tư duy từ chăm sóc người cao tuổi sang kết hợp hài hòa giữa bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. Người cao tuổi không chỉ là đối tượng được thụ hưởng chính sách mà còn là nguồn lực quan trọng cho phát triển, là chủ thể tích cực vào các hoạt động kinh tế xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, là cầu giữa truyền thống và hiện đại, là điểm tựa tinh thần của gia đình và cộng đồng, và nguồn lực của người cao tuổi chính là vốn quý của dân tộc ta.



Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các bộ, ngành địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Người cao tuổi Việt Nam các cấp cần đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc của Việt Nam, phát triển các sản phẩm dịch vụ phù hợp với xã hội.

Đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò vị trí, kinh nghiệm trí tuệ bản lĩnh ý chí tham gia và lao động sản xuất kinh doanh, truyền nghề, tư vấn và cống hiến để chúng ta góp phần tạo nên một hệ sinh thái kinh tế bạc hiệu quả và đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới...

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