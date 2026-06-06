Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái 'kinh tế bạc' đáp ứng nhu cầu người cao tuổi

Châu Linh Châu Linh

TPO - Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, các bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Người cao tuổi Việt Nam các cấp cần đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc (còn gọi là "kinh tế tóc bạc") của Việt Nam.

Sáng 6/6, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu nhân kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam.
Tham dự chương trình có bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam; ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam.

﻿z7906457262481-ae23d773bec8afa23beee4c0dbbe0df2.jpg﻿
﻿z7906457262492-4718a901057be1534c64ba8f23a58858.jpg﻿
z7906457262480-4702dd1e98970851f4db38acd43e636b.jpg﻿
Các đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cho biết, 170 đại biểu người cao tuổi tiêu biểu là những “viên ngọc” sáng ngời chí khí Diên Hồng, những bông hoa đẹp nhất trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” đại diện cho trí tuệ, ý chí và tâm huyết của gần 17 triệu người cao tuổi trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Nhiều năm qua, phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” thực sự là một phần sinh động trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đã được các cấp Hội Người cao tuổi Việt Nam phát động, triển khai thực hiện rất hiệu quả, đã đi vào đời sống của mỗi hội viên.

Trong các phong trào thi đua đã xuất hiện hàng triệu tấm gương người cao tuổi tiêu biểu trên các lĩnh vực, từ phong trào làm kinh tế giỏi, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đến việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

z7906457262483-e128f1e7fc7136de3af9b159720892d2.jpg
Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

"Tôi tin tưởng rằng, cán bộ, hội viên người cao tuổi Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tiếp bước những thành quả của bao thế hệ “Cây cao bóng cả” qua 85 năm lịch sử cách mạng, nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, cùng một chí hướng, góp phần đóng góp vào thành công vĩ đại của toàn dân tộc", ông Nguyễn Thanh Bình nói.

z7906457262343-e7077a7137911df5165bb9517cfbcb19.jpg
z7906457262482-11e96ecd6bf19466427ebf2d047e5b6f.jpg
Bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam và ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương cho các đại biểu người cao tuổi tiêu biểu.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Văn phòng Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam. Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã biểu dương, tôn vinh 169 người cao tuổi tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2026.

z7906457262491-e959ab7a621df064e999f0736874b34d.jpg
z7906457262494-16b83593307a855b16475bfb9d9ac28d.jpg
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, khi bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu chăm sóc sức khỏe, bảo vệ an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát huy vai trò người cao tuổi ngày càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Quan trọng hơn, cần chuyển mạnh tư duy từ chăm sóc người cao tuổi sang kết hợp hài hòa giữa bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. Người cao tuổi không chỉ là đối tượng được thụ hưởng chính sách mà còn là nguồn lực quan trọng cho phát triển, là chủ thể tích cực vào các hoạt động kinh tế xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, là cầu giữa truyền thống và hiện đại, là điểm tựa tinh thần của gia đình và cộng đồng, và nguồn lực của người cao tuổi chính là vốn quý của dân tộc ta.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các bộ, ngành địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Người cao tuổi Việt Nam các cấp cần đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc của Việt Nam, phát triển các sản phẩm dịch vụ phù hợp với xã hội.

Đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò vị trí, kinh nghiệm trí tuệ bản lĩnh ý chí tham gia và lao động sản xuất kinh doanh, truyền nghề, tư vấn và cống hiến để chúng ta góp phần tạo nên một hệ sinh thái kinh tế bạc hiệu quả và đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới...

Châu Linh Châu Linh
#kinh tế bạc #người cao tuổi #phát triển #hệ sinh thái #Việt Nam #chính sách #Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam #Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe