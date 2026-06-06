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Thủ tướng Lê Minh Hưng nhận thêm nhiệm vụ mới

Luân Dũng

TPO - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 5/6/2026 phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh.

Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Phó Trưởng ban Thường trực); Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan.

Các Ủy viên gồm: Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (Ủy viên Thường trực); Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành; Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Phạm Thế Tùng;

Danh sách Ủy viên còn có: Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đỗ Ngọc Huỳnh; Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn; Đại tá Cấn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng, Chánh Văn phòng 701 (Ủy viên Thư ký).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 5/6/2026.

Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, nhiệm vụ giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành, các giải pháp huy động nguồn lực trong và ngoài nước để nhanh chóng khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc thực hiện những vấn đề quan trọng, liên ngành trong triển khai các chương trình, kế hoạch về khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo cũng tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Luân Dũng
#Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng #Đại tướng Phan Văn Giang #Hậu quả chiến tranh #Ban Chỉ đạo #bom mìn #chất độc hóa học

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