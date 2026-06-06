Hoàn thiện nút giao Long Thành, kết nối các tuyến cao tốc trọng điểm phía Nam

TPO - Dự kiến 18h ngày 6/6, toàn bộ các nhánh còn lại của nút giao Long Thành của cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu sẽ chính thức được đưa vào khai thác kết nối với Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Ngày 6/6, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) cho biết, từ 18h cùng ngày, toàn bộ các nhánh còn lại của nút giao Long Thành sẽ chính thức được đưa vào khai thác. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, hoàn thiện kết nối giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, góp phần nâng cao năng lực lưu thông trên các trục giao thông chiến lược của khu vực phía Nam.

Nút giao Long Thành kết nối cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Trước đó, nút giao Long Thành mới chỉ vận hành một phần với hai nhánh chính. Theo phương án khai thác tạm thời, phương tiện từ nhánh số 2 tuyến T2 có thể nhập vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo hướng đi Vũng Tàu; chiều ngược lại, xe từ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi qua nhánh N7 và nhánh số 1 tuyến T2 để về Long Thành hoặc tiếp tục di chuyển về TP.HCM. Hiện tuyến cao tốc chỉ cho phép ô tô dưới 9 chỗ lưu thông với tốc độ từ 60-80 km/h.

Theo Ban Quản lý dự án 85, việc chưa khai thác đồng bộ toàn bộ các nhánh khiến khả năng kết nối tại khu vực còn hạn chế. Trong khi đó, nút giao Long Thành giữ vai trò cửa ngõ liên kết giữa nhiều tuyến cao tốc huyết mạch nên nhu cầu vận hành hoàn chỉnh là rất cấp thiết.

Các nhánh được đưa vào khai thác đợt này gồm nhánh 3, kết nối dòng xe từ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hướng Biên Hòa đi Vũng Tàu nhập vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây để tiếp tục đi Dầu Giây; nhánh 12 phục vụ phương tiện từ TPHCM đi Dầu Giây rẽ vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để quay đầu về hướng Biên Hòa; nhánh 4 kết nối phương tiện từ Dầu Giây về TPHCM xuống cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo hướng Biên Hòa.

Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đã thông suốt kết nối các đoạn chính TP. HCM và TP.Đồng Nai

Bên cạnh đó, nhánh 1 cho phép xe từ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nhập vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây để đi Quốc lộ 51 hoặc về TPHCM. Nhánh 6 phục vụ phương tiện từ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đi xuống cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo hướng Vũng Tàu. Nhánh N1.1 là nhánh nhập của N1 và T2, phục vụ lưu thông về Quốc lộ 51 hoặc TPHCM.

Để bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm có nguy cơ giao cắt, xung đột dòng xe, đặc biệt là khu vực phương tiện từ Biên Hòa và Vũng Tàu cùng nhập về hướng TPHCM, Quốc lộ 51, cơ quan chức năng đã lắp đặt dải phân cách, bổ sung hệ thống biển báo, sơn kẻ vạch hướng dẫn và áp dụng giới hạn tốc độ tối đa 50 km/h.

Trước đó, từ ngày 18/5, hơn 54 km tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã được đưa vào khai thác. Đến ngày 24/5, phương án tổ chức giao thông mới tiếp tục được triển khai, cho phép ô tô dưới 9 chỗ từ TPHCM hoặc khu vực Quốc lộ 51 đi vào nhánh T2 tại nút giao Long Thành để di chuyển thẳng về Vũng Tàu.

Tuy nhiên, do nút giao chưa được vận hành đầy đủ nên việc đi lại vẫn còn nhiều bất cập. Phương tiện từ Biên Hòa, Trảng Bom và khu vực Bình Dương muốn vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chủ yếu phải thông qua nút giao Võ Nguyên Giáp và chưa thể thoát xuống Long Thành. Tương tự, xe từ TPHCM, Long Thành hoặc Nhơn Trạch chỉ có thể đi theo hướng Vũng Tàu mà chưa thể lưu thông ngược về Biên Hòa. Trong khi đó, phương tiện từ Dầu Giây muốn nhập vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vẫn phải di chuyển vòng qua Quốc lộ 51.

Việc đưa nút giao Long Thành vào khai thác đồng bộ góp phần giảm áp lực lưu thông cho đoạn đầu Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu (TP Đồng Nai)

Liên quan đến công tác thu phí, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết đã hoàn tất điều chỉnh hệ thống thu phí trên tuyến TPHCM - Long Thành - Dầu Giây để phù hợp với phương án khai thác tạm tại nút giao Long Thành.

Theo đó, các phương tiện không có dữ liệu đầu vào sẽ được tạo giao dịch tại làn đầu ra. Với các xe đã ghi nhận điểm vào nhưng không xác định được điểm ra sau thời gian nhất định, hệ thống sẽ tự động tính phí tương ứng với điểm thoát tại nút giao Long Thành. Mức phí đối với ô tô dưới 9 chỗ lưu thông qua nút giao này hiện dao động từ khoảng 45.000 đến gần 67.000 đồng.

Đối với các nhánh mới đưa vào khai thác, do hệ thống thu phí chưa hoàn thiện đồng bộ, đơn vị vận hành khuyến cáo các phương tiện từ hướng Biên Hòa nhập vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đi về TPHCM hoặc Dầu Giây nên ưu tiên lưu thông vào làn ngoài cùng bên phải tại các trạm thu phí để được nhân viên hỗ trợ xử lý. Trong giai đoạn đầu vận hành, barie tại một số trường hợp sẽ chưa thể tự động mở, kể cả đối với phương tiện đủ điều kiện sử dụng dịch vụ thu phí không dừng.