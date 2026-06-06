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Giải trí

Nam diễn viên xui xẻo nhất

Minh Vũ

TPO - Trần Học Đông tham gia 12 tác phẩm nhưng 11 phim trong số đó đã bị gỡ bỏ. Bản thân anh cũng bị tai nạn phải ở ẩn nhiều năm.

Theo QQ, mới đây nam diễn viên Trần Học Đông tham dự hôn lễ của siêu mẫu Hề Mộng Dao và con trai vua sòng bạc Macau là Hà Du Quân tại Pháp. Đây là lần hiếm hoi Trần Học Đông xuất hiện trước truyền thông trong suốt 3 năm qua. Khán giả cảm thán khi Trần Học Đông từng là ngôi sao hoạt động sôi nổi, đóng chính trong cả phim điện ảnh lẫn truyền hình nhưng nhanh chóng bị bỏ quên sau nhiều biến cố.

Tháng 6/2025, Trần Học Đông đăng hình ảnh anh thực hiện ca phẫu thuật chân lên mạng xã hội với lời nhắn: "Hy vọng là lần phẫu thuật cuối".

Trước đó, nam diễn viên Tiểu thời đại bị tai nạn xe vào năm 2023 và phải dừng hoạt động nghệ thuật để mổ 3 lần.

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Trần Học Đông xuất hiện tại lễ cưới của bạn thân Hề Mộng Dao. Trước đó, anh chia sẻ về việc chiến đấu với bệnh tật nhiều năm.

Trong 5 năm qua, Trần Học Đông có ít tác phẩm ra mắt và gần như vắng bóng trên màn ảnh. Thậm chí, văn phòng đại diện của nam diễn viên cũng ngừng cập nhật từ năm 2022. Vì ít hoạt động nghệ thuật, tên tuổi Trần Học Đông ngày càng xuống dốc, thậm chí có tin tức anh đã âm thầm giải nghệ khiến nam diễn viên phải lên tiếng đính chính.

Không những vậy, 11 trong số 12 tác phẩm Trần Học Đông góp mặt đã bị xóa bỏ vì các diễn viên vướng scandal lớn như Trịnh Sảng nhờ người mang thai hộ và trốn thuế, Ngô Diệc Phàm đi tù, Lý Dịch Phong lộ clip nóng...

Một số ví dụ khác như bộ phim Tiểu thời đại bị gỡ bỏ vì nam chính Kha Chấn Đông bị bắt vì sử dụng ma túy. Tước tích phần 1 và 2 có dàn diễn viên bê bối như Phạm Băng Băng trốn thuế, Ngô Diệc Phàm phạm tội cưỡng hiếp tập thể, môi giới mại dâm. Phim Đứa con đến từ thiên đường bị tẩy chay và gỡ bỏ toàn quốc vì Lý Tiểu Lộ dính vào sóng gió ngoại tình. Trần Học Đông đóng chính trong phim Hạ chí chưa tới với Trịnh Sảng nhưng nữ diễn viên bị cấm sóng vì bỏ rơi con, trốn thuế. Phim Giải mật bị gỡ bỏ vì Trương Triết Hán vướng vào bê bối chính trị...

Bộ phim duy nhất còn lại của Trần Học Đông là Vâng! Thượng tiên sinh lại chỉ đạt 2,9/10 điểm chất lượng trên trang đánh giá Douban. Bên cạnh đó, vì tai nạn Trần Học Đông cũng đã lâu không có dự án mới ra mắt. Theo Sina, hiện tại Trần Học Đông khó tranh giành vai nam chính vì độ nổi tiếng không thể so với dàn sao trẻ như Vương Hạc Đệ, Lý Quân Nhuệ, La Vân Hi, Thành Nghị...

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11 trong số 12 tác phẩm của Trần Học Đông đã bị gỡ bỏ.

Trần Học Đông sinh năm 1990, cha mẹ ly hôn khi mới 7 tuổi. Cả hai tiếp tục cuộc sống mới nhưng không ai quan tâm Trần Học Đông. Nam diễn viên được ông bà đưa về nuôi sau khi bị chính cha mẹ bỏ rơi. Tuy nhiên, sau đó ông bà cũng qua đời, Trần Học Đông được người dì cưu mang. Nhưng vì gia đình quá nghèo, cuối cùng người dì gửi nam diễn viên vào một trường nội trú, có thời điểm, anh phải ở nhờ và sống sót nhờ sự tử tế của thầy giáo.

Sau khi trưởng thành, Trần Học Đông tới Thượng Hải làm người mẫu, tìm kiếm cơ hội đổi đời. Anh được đạo diễn Quách Kính Minh lăng xê. Tuy nhiên, cũng vì vậy, Trần Học Đông luôn bị tai tiếng là người tình của nam đạo diễn, đổi tình lấy tiền.

Trong chủ đề cuộc sống khó khăn của Trần Học Đông, hơn 50 triệu khán giả bày tỏ sự tiếc nuối dành cho anh vì đã để lỡ cơ hội phát triển sự nghiệp. Nhiều khán giả cho rằng Trần Học Đông quá xui xẻo, có sự nghiệp thảm hại nhất giới giải trí, không ít người khuyên anh nên từ bỏ diễn xuất để tìm công việc khác.

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Dù Trần Học Đông phủ nhận việc giải nghệ, nhưng nhiều năm qua anh không có tác phẩm nào ra mắt.
Minh Vũ
#Trần Học Đông #Tước tích #Tiểu thời đại #phim Trung Quốc #Sao hoa

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