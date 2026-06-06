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Pháp luật

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Từ phát hiện 'cuộc vui' trong căn hộ, bóc gỡ mạng lưới mua bán ma túy với nhiều mắt xích

Tân Châu

TPO - Từ một cuộc kiểm tra hành chính tại căn hộ chung cư, cơ quan điều tra lần ra đường dây mua bán, tổ chức sử dụng ma túy với nhiều mắt xích, nhiều bị can bị truy tố.

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Lý Gia Hào (SN 1995, ngụ TPHCM) và 7 đồng phạm về các tội ” Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, khoảng 11h35 phút ngày 25/5/2023, lực lượng chức năng kiểm tra căn hộ tại Khu nhà ở Nguyễn Sơn (xã Bình Hưng, TPHCM) và phát hiện nhiều người có mặt cùng các tang vật liên quan đến việc sử dụng ma túy. Tang vật thu giữ gồm Ketamine, các dụng cụ sử dụng ma túy và nhiều vật chứng khác phục vụ công tác điều tra.

Quá trình làm việc, Lý Gia Hào được xác định không chỉ tham gia sử dụng trái phép chất ma túy mà còn khai nhận cùng Hàng Trung Hào (bị can, SN 2002, ngụ TPHCM) mua ma túy để bán lại cho Nguyễn Xuân Thái (bị can, SN 1997, ngụ TPHCM) và nhiều đối tượng khác nhằm thu lợi bất chính.

Từ lời khai và các chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã mở rộng vụ án, tiến hành khám xét nhiều địa điểm và triệu tập các đối tượng có liên quan.

Nguyễn Xuân Thái thừa nhận đã mua ma túy từ Lý Gia Hào rồi bán lại cho người khác để kiếm lời. Trong khi đó, Hàng Trung Hào được xác định có vai trò hỗ trợ cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Không dừng lại ở đó, đến tháng 6/2024, cũng từ một vụ kiểm tra hành chính tại căn nhà trên đường Trần Kế Xương, phường Cầu Kiệu, TPHCM, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện nhiều đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy cùng số lượng Ketamine, MDMA và Methamphetamine. Từ đây, cơ quan điều tra làm rõ thêm vai trò của nhiều bị can về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tổng khối lượng các chất ma túy mà Lý Gia Hào phải chịu trách nhiệm hình sự là 34,9829 gam MDMA; 29,6540 gam Ketamine và 41,7122 gam Methamphetamine.

Theo cơ quan công tố, hành vi của các bị can đã xâm phạm chính sách quản lý độc quyền của Nhà nước về chất ma túy, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nhiều hệ lụy cho xã hội. Việc truy tố các bị can là bước xử lý nghiêm minh nhằm răn đe, phòng ngừa loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.

Tân Châu
#Lý Gia Hào' Ma túy #Viện KSND TPHCM #Cáo trạng #MDMA #Ketamine #Mua bán ma túy #Sử dụng ma túy

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