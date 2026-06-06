Bỏ mặc u nang suốt 5 năm, người phụ nữ mất buồng trứng

TPO - Từng được phát hiện u nang buồng trứng nhưng không điều trị, nữ bệnh nhân 27 tuổi chỉ nhập viện khi xuất hiện cơn đau bụng dữ dội. Lúc này, khối u đã phát triển gần 20cm, buồng trứng xoắn và hoại tử hoàn toàn, buộc bác sĩ phải cắt bỏ để tránh biến chứng nguy hiểm.

Đó là trường hợp bệnh nhân T.T.T.S. (27 tuổi, ngụ Tây Ninh) vừa phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á trong tình trạng đau bụng dữ dội. Ngày 6/6, thông tin từ bệnh viện cho biết, qua kiểm tra hình ảnh, bác sĩ phát hiện người bệnh có khối u nang buồng trứng khổng lồ gần 20cm chiếm gần toàn bộ vùng chậu. Theo bệnh sử, khoảng 5 năm trước người bệnh từng được chẩn đoán có u nang nhưng không theo dõi, điều trị.

Kết quả xét nghiệm ghi nhận các chỉ số viêm tăng cao bất thường. Từ các kết quả thăm khám, bác sĩ xác định người bệnh có nguy cơ rất cao bị xoắn buồng trứng – một cấp cứu sản phụ khoa nguy hiểm cần can thiệp khẩn cấp.

Ê kíp bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật nội soi cho người bệnh

BS Nguyễn Viết Đức, khoa Sản phụ khoa, của bệnh viện cho biết, xoắn buồng trứng xảy ra khi buồng trứng tự xoay quanh cuống mạch máu nuôi dưỡng, làm cản trở hoặc ngưng hoàn toàn dòng máu đến cơ quan này.

“Khi buồng trứng bị xoắn, dòng máu nuôi dưỡng sẽ bị cản trở, dẫn đến thiếu máu và hoại tử nếu không được can thiệp kịp thời. Tình trạng này còn có thể gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng huyết và đe dọa tính mạng người bệnh”, BS Đức cảnh báo.

Ca bệnh càng trở nên phức tạp khi người bệnh thuộc nhóm béo phì độ III với cân nặng 120kg. Điều này khiến việc lựa chọn phương pháp phẫu thuật gặp không ít thách thức. Theo các bác sĩ, với những trường hợp khối u vùng chậu kích thước lớn trên bệnh nhân béo phì, phẫu thuật mổ mở thường được ưu tiên vì thuận lợi hơn trong thao tác. Tuy nhiên, phương pháp này cũng đi kèm nhiều nguy cơ như vết mổ dài, dễ nhiễm trùng, đau nhiều sau mổ, chậm lành vết thương và tăng nguy cơ biến chứng hô hấp hoặc thuyên tắc phổi do thời gian nằm bất động kéo dài.

Trong khi đó, phẫu thuật nội soi cũng không hề đơn giản. Thành bụng dày khiến việc đặt dụng cụ phẫu thuật và quan sát khó khăn hơn. Khối u quá lớn chiếm gần hết ổ bụng làm hạn chế không gian thao tác. Đặc biệt, buồng trứng đã xoắn và có dấu hiệu hoại tử khiến nguy cơ vỡ u trong quá trình phẫu thuật tăng cao.

Sau phẫu thuật, sức khỏe của người bệnh đã bình phục tốt

Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa ê-kíp quyết định lựa chọn phương pháp nội soi nhằm hạn chế tối đa các biến chứng hậu phẫu. Khi camera nội soi được đưa vào ổ bụng, các bác sĩ ghi nhận khối u nang buồng trứng bên phải có kích thước khoảng 20x18cm đã xoắn một vòng, chuyển màu tím sẫm và hoại tử.

Các bác sĩ đã hút hơn 2 lít dịch từ khối u, sau đó tháo xoắn, theo dõi khả năng hồi phục của buồng trứng. Tuy nhiên, sau 15 phút quan sát, cơ quan này vẫn không có dấu hiệu tái tưới máu. Trước tình trạng hoại tử hoàn toàn, ê-kíp buộc phải cắt bỏ buồng trứng phải để ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm về sau. Sau 3 ngày điều trị, sức khỏe người bệnh đang bình phục tốt.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ và siêu âm từ 6 đến 12 tháng một lần để phát hiện sớm các bệnh lý phụ khoa, đặc biệt là u nang buồng trứng. Khi đã được chẩn đoán có u nang buồng trứng, người bệnh cần tuân thủ lịch tái khám và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. Việc chủ quan bỏ qua theo dõi có thể khiến khối u âm thầm phát triển trong nhiều năm và chỉ được phát hiện khi đã xuất hiện biến chứng nguy hiểm.