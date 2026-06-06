Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cùng con gái thị sát tàu khu trục mới

TPO - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vừa dự cuộc thử nghiệm khả năng điều hướng của tàu khu trục mới, chỉ đạo tăng cường năng lực chiến đấu và khả năng răn đe hạt nhân của hải quân, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin sáng nay (6/6).

Ông Kim Jong Un kiểm tra trên tàu khu trục. (Ảnh: KCNA)

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã kiểm tra tàu khu trục Kang Kon lớp Choe Hyon hôm 4/6 để đánh giá khả năng cơ động và tình trạng hoạt động, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết.

Phát biểu trong chuyến thị sát, nhà lãnh đạo Triều Tiên nói rằng xây dựng lực lượng hải quân hùng mạnh, có khả năng "đảm bảo một phần khả năng răn đe chiến tranh hạt nhân" và tấn công kẻ thù "dưới nước hoặc trên mặt nước" là "nhiệm vụ cốt lõi quan trọng nhất" trong chính sách phát triển quốc phòng 5 năm của đảng Lao động Triều Tiên.

Ông Kim bày tỏ tin tưởng, rằng các mục tiêu hiện đại hóa hải quân theo kế hoạch 5 năm, bao gồm phát triển "vũ khí bí mật dưới nước" và đóng các tàu khu trục 10.000 tấn, chắc chắn sẽ được các công nhân và nhà khoa học chế tạo vũ khí của đất nước triển khai.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo đưa các tàu khu trục lớp Choe Hyon vào biên chế "càng sớm càng tốt".

Ông Kim Jong Un và con gái kiểm tra trên tàu. (Ảnh: KCNA)

Những bức ảnh do KCNA công bố cho thấy con gái Ju-ae đi cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Tàu chiến Kang Kon nặng 5.000 tấn đã trải qua quá trình phát triển đầy khó khăn. Con tàu bị lật và hư hại trong lần hạ thủy đầu tiên vào tháng 5 năm ngoái, khiến ông Kim Jong Un nổi giận và gọi đó là "sự bất cẩn" và "vô trách nhiệm". Ông yêu cầu khôi phục lại con tàu trước cuộc họp quan trọng của đảng vào cuối tháng 6/2025.

Sau đó, con tàu được chuyển từ Chongjin đến xưởng đóng tàu Rajin, nơi có ụ khô, để sửa chữa. Nó chính thức được hạ thủy trở lại vào tháng 6.