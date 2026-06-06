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Cá voi dài 3m dạt vào bờ biển

Phùng Quang

TPO - Dù được người dân địa phương tận tình cứu chữa và chăm sóc suốt nhiều giờ, con cá voi dài khoảng 3m dạt vào bờ biển Khánh Hòa vẫn bị chết do những vết thương nặng.

Ngày 6/6, lãnh đạo UBND phường Hòa Thắng, tỉnh Khánh Hòa cho biết, một con cá voi dài khoảng 3m đã trôi dạt vào bờ biển thôn Lệ Cam vào sáng 5/6.

Ngay sau khi phát hiện, người dân địa phương đã nhiều lần nỗ lực đưa cá trở lại biển. Tuy nhiên, dù được hỗ trợ đẩy ra xa bờ, con cá vẫn liên tục dạt vào bãi biển trong tình trạng trên thân có nhiều vết thương.

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Con cá voi dài khoảng 3m dạt vào bờ biển.

Theo lãnh đạo UBND phường Hòa Thắng, sau đó người dân đã đưa cá lên bờ để chăm sóc, xử lý các vết thương và liên tục tưới nước nhằm duy trì sự sống. Dù được cứu chữa tích cực, đến rạng sáng 6/6, con cá dần suy yếu rồi chết.

Hiện chính quyền địa phương phối hợp với người dân tiến hành các thủ tục an táng theo phong tục truyền thống của cư dân vùng biển.

Đối với ngư dân ven biển Việt Nam, cá voi (cá Ông) được xem là vị thần hộ mệnh, thường cứu giúp người gặp nạn trên biển. Vì vậy, khi phát hiện cá Ông dạt vào bờ, người dân thường tận tình chăm sóc, cứu chữa. Trường hợp cá chết, ngư dân sẽ tổ chức lễ an táng trang trọng theo phong tục địa phương, thể hiện sự tôn kính đối với loài vật linh thiêng này.

Phùng Quang
#cá voi #an táng #Khánh Hòa #cá Ông

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