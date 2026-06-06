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Xe đầu kéo va chạm xe công nông, 3 người tử vong

Thái Lâm

TPO - Va chạm giữa xe đầu kéo và xe công nông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người khác bị thương.

Vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe công nông làm 4 người thương vong xảy ra vào khoảng 7h40 ngày 6/6, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn 1, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng

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Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, một xe đầu kéo (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông theo hướng Lâm Đồng - Đắk Lắk. Khi đến địa điểm trên đã xảy ra va chạm với xe công nông đang chạy theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến 3 người trên xe công nông tử vong, 1 người khác bị thương và được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Cư Jút phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu hộ, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Thái Lâm
#tai nạn giao thông #xe đầu kéo #xe công nông #Lâm Đồng #xã Cư Jút #3 người tử vong

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