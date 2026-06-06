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Thái Nguyên chi trăm tỷ cho tuyến đường rộng 58m

Thanh Hiếu

TPO - Tỉnh Thái Nguyên chi 775 tỷ đồng xây dựng tuyến đường rộng 58m kết nối với đường cao tốc CT.07. Dự án được triển khai trong giai đoạn 2026- 2029 nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trong khu vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành quyết định phê duyệt Dự án xây dựng tuyến đường kết nối với đường cao tốc CT.07 trên địa bàn phường Bắc Kạn.

Theo đó, tuyến đường có chiều dài khoảng 2,54km. Điểm đầu tại Km0+000 (nút giao Trường Chinh - Phùng Chí Kiên - Kon Tum, thuộc phường Bắc Kạn); điểm cuối tại Km2+540,57, kết nối với phạm vi nút giao Km26+227,97 của Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn (tuyến cao tốc CT.07 Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng).

Theo quy mô quy hoạch, tuyến đường được đầu tư với bề rộng nền đường 58m, gồm làn xe cơ giới, đường gom, vỉa hè hai bên, dải phân cách giữa...

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Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phía Bắc tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư, được triển khai trong giai đoạn 2026-2029 với tổng mức đầu tư 775 tỷ đồng.

UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, dự án triển khai nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trong khu vực; kết nối giao thông, thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thanh Hiếu
#Cao tốc Ct.07 #Thái Nguyên #Tuyến đường #Kết nối giao thông

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