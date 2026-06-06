Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vĩnh Long:

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên lạm thu, lập ‘quỹ đen’

Cảnh Kỳ

TPO - Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Châu Thành (Vĩnh Long) bị phát hiện buông lỏng quản lý tài chính, có các khoản thu chi để ngoài sổ sách kế toán, lạm thu và lập quỹ trái quy định, chi sai chế độ cho giáo viên.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Vĩnh Long cho hay, đã xử lý đối với những vi phạm tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Châu Thành, sau khi xác minh đơn tố cáo có nhiều nội dung đúng. Với nội dung vượt thẩm quyền, Sở đã kiến nghị UBND tỉnh Vĩnh Long xem xét, chỉ đạo chuyển hồ sơ vụ việc sang Thanh tra tỉnh để tiếp tục thanh tra và xử lý theo quy định. Thanh tra tỉnh đang thụ lý giải quyết.

tp-tt.jpg
Trung tâm GDNN-GDTX Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long (huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cũ).

Trước đó, báo Tiền Phong nhận được đơn phản ánh của giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX Châu Thành, phản ánh về những vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính. Vụ việc đã có kết luận xác minh nhiều tháng nhưng người tố cáo chưa rõ kết quả xử lý.

Theo đó, sau khi nhận phản ánh của giáo viên, Sở GD&ĐT Vĩnh Long vào cuộc xác minh, tháng 12/2025 có thông báo kết luận các nội dung tố cáo là đúng. Tuy nhiên, đã nhiều tháng sau kết luận, tới nay việc thanh tra, xử lý trách nhiệm sai phạm vẫn chưa thấy đâu.

Sở GD&ĐT Vĩnh Long kết luận, Trung tâm GDNN-GDTX Châu Thành có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý tài chính, tài sản công. Trung tâm đã sử dụng tài sản công (hội trường, sân bãi, phòng học) để cho thuê và liên kết đào tạo, nhưng không lập đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trung tâm thu tiền điện, cho thuê hội trường, căng tin, các loại quỹ tự lập... không được kế toán ghi chép vào sổ sách kế toán của đơn vị, chỉ theo dõi riêng qua sổ sách của thủ quỹ hoặc bỏ ngoài sự kiểm soát. Trung tâm cũng lạm thu và lập quỹ trái quy định, khi đặt ra và thu nhiều khoản quỹ vệ sinh, tiền mua giấy thi, tiền mua học bạ, quỹ heo đất... trong nhiều năm học.

Trung tâm GDNN-GDTX Châu Thành cũng bị chỉ ra việc chi sai nguyên tắc tài chính với khoản tiền trực lễ, Tết từ ngân sách sau đó thu hồi lại để chia đều; chi sai mục đích nguồn thu từ liên kết đào tạo và các nguồn thu khác mà không có chứng từ, hóa đơn hợp lệ.

Trung tâm chi trả sai chế độ phụ cấp ưu đãi nghề (30%) cho 3 giáo viên trong thời gian không trực tiếp đứng lớp giảng dạy. Tổng số tiền chi sai quy định cần được thu hồi hơn 74 triệu đồng.

Trung tâm cũng không thực hiện công khai tài chính đầy đủ, không lưu chứng từ chi tiêu đối với nhiều khoản quỹ.

Căn cứ tính chất và mức độ sai phạm, Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Long đã ban hành kết luận và yêu cầu thu hồi số tiền hơn 74 triệu đồng đã chi sai chế độ; tạm dừng công tác thi đua, khen thưởng, quy hoạch, bổ nhiệm lại đối với Ban Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Châu Thành và các cá nhân liên quan.

Do vụ việc có tính chất phức tạp, kéo dài và có dấu hiệu vi phạm, Sở GD&ĐT Vĩnh Long đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo chuyển hồ sơ vụ việc sang Thanh tra tỉnh để tiếp tục thanh tra, xử lý.

Cảnh Kỳ
#Trung tâm Giáo dục thường xuyên #Giáo dục nghề nghiệp #Sai phạm #Quản lý tài chính #Thanh tra #tố cáo

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe