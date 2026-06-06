Vĩnh Long: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên lạm thu, lập ‘quỹ đen’

TPO - Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Châu Thành (Vĩnh Long) bị phát hiện buông lỏng quản lý tài chính, có các khoản thu chi để ngoài sổ sách kế toán, lạm thu và lập quỹ trái quy định, chi sai chế độ cho giáo viên.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Vĩnh Long cho hay, đã xử lý đối với những vi phạm tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Châu Thành, sau khi xác minh đơn tố cáo có nhiều nội dung đúng. Với nội dung vượt thẩm quyền, Sở đã kiến nghị UBND tỉnh Vĩnh Long xem xét, chỉ đạo chuyển hồ sơ vụ việc sang Thanh tra tỉnh để tiếp tục thanh tra và xử lý theo quy định. Thanh tra tỉnh đang thụ lý giải quyết.

Trung tâm GDNN-GDTX Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long (huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cũ).

Trước đó, báo Tiền Phong nhận được đơn phản ánh của giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX Châu Thành, phản ánh về những vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính. Vụ việc đã có kết luận xác minh nhiều tháng nhưng người tố cáo chưa rõ kết quả xử lý.

Theo đó, sau khi nhận phản ánh của giáo viên, Sở GD&ĐT Vĩnh Long vào cuộc xác minh, tháng 12/2025 có thông báo kết luận các nội dung tố cáo là đúng. Tuy nhiên, đã nhiều tháng sau kết luận, tới nay việc thanh tra, xử lý trách nhiệm sai phạm vẫn chưa thấy đâu.

Sở GD&ĐT Vĩnh Long kết luận, Trung tâm GDNN-GDTX Châu Thành có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý tài chính, tài sản công. Trung tâm đã sử dụng tài sản công (hội trường, sân bãi, phòng học) để cho thuê và liên kết đào tạo, nhưng không lập đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trung tâm thu tiền điện, cho thuê hội trường, căng tin, các loại quỹ tự lập... không được kế toán ghi chép vào sổ sách kế toán của đơn vị, chỉ theo dõi riêng qua sổ sách của thủ quỹ hoặc bỏ ngoài sự kiểm soát. Trung tâm cũng lạm thu và lập quỹ trái quy định, khi đặt ra và thu nhiều khoản quỹ vệ sinh, tiền mua giấy thi, tiền mua học bạ, quỹ heo đất... trong nhiều năm học.

Trung tâm GDNN-GDTX Châu Thành cũng bị chỉ ra việc chi sai nguyên tắc tài chính với khoản tiền trực lễ, Tết từ ngân sách sau đó thu hồi lại để chia đều; chi sai mục đích nguồn thu từ liên kết đào tạo và các nguồn thu khác mà không có chứng từ, hóa đơn hợp lệ.

Trung tâm chi trả sai chế độ phụ cấp ưu đãi nghề (30%) cho 3 giáo viên trong thời gian không trực tiếp đứng lớp giảng dạy. Tổng số tiền chi sai quy định cần được thu hồi hơn 74 triệu đồng.

Trung tâm cũng không thực hiện công khai tài chính đầy đủ, không lưu chứng từ chi tiêu đối với nhiều khoản quỹ.

Căn cứ tính chất và mức độ sai phạm, Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Long đã ban hành kết luận và yêu cầu thu hồi số tiền hơn 74 triệu đồng đã chi sai chế độ; tạm dừng công tác thi đua, khen thưởng, quy hoạch, bổ nhiệm lại đối với Ban Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Châu Thành và các cá nhân liên quan.

Do vụ việc có tính chất phức tạp, kéo dài và có dấu hiệu vi phạm, Sở GD&ĐT Vĩnh Long đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo chuyển hồ sơ vụ việc sang Thanh tra tỉnh để tiếp tục thanh tra, xử lý.