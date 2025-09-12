Lập quỹ trái phép, cựu Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau lĩnh án

TPO - Từ năm 2013 đến năm 2022, Trần Quốc Việt đã chỉ đạo kế toán lập Quỹ đời sống trái quy định, tự ý để ngoài sổ sách kế toán toàn bộ số tiền hơn 455 triệu đồng.

Ngày 11/9, TAND khu vực 1 – Cà Mau mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Quốc Việt (SN 1970) – nguyên Giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau, Đinh Thị Cẩm Nhung (SN 1986) – Kế toán Trung tâm, về tội “Lập quỹ trái phép”.

Bị cáo Việt và Nhung tại phiên toà sơ thẩm.

Theo cáo trạng, tháng 9/2015, Việt giữ vai trò Chi cục trưởng Chi cục Văn thư – Lưu trữ, kiêm Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau. Giai đoạn 2013 - 2022, bị cáo Việt đã chỉ đạo kế toán Đinh Thị Cẩm Nhung lập Quỹ đời sống trái quy định, để ngoài sổ sách kế toán toàn bộ số tiền khen thưởng, tiền đơn vị khác cho tặng, tiền bán giấy vụn, phế liệu... Tổng số tiền quỹ này hơn 455 triệu đồng.



Tuy nhiên, các khoản chi từ quỹ này không có hồ sơ, chứng từ. Bị cáo Việt tự quyết định chi, như chi tiếp khách hơn 125 triệu đồng, ăn uống đám tiệc hơn 31 triệu đồng, du lịch 3 triệu đồng… Việc chi này được xác định gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Tại phiên tòa, cũng như trong quá trình điều tra, bị cáo Việt và Nhung đã nộp khắc phục toàn bộ hậu quả.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Việt 18 tháng tù; Đinh Thị Cẩm Nhung bị tuyên phạt 12 tù treo, cùng về tội “Lập quỹ trái phép”.