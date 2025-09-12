Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Lập quỹ trái phép, cựu Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau lĩnh án

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ năm 2013 đến năm 2022, Trần Quốc Việt đã chỉ đạo kế toán lập Quỹ đời sống trái quy định, tự ý để ngoài sổ sách kế toán toàn bộ số tiền hơn 455 triệu đồng.

Ngày 11/9, TAND khu vực 1 – Cà Mau mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Quốc Việt (SN 1970) – nguyên Giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau, Đinh Thị Cẩm Nhung (SN 1986) – Kế toán Trung tâm, về tội “Lập quỹ trái phép”.

542018977-1050864630456653-8001122848440412393-n.jpg
Bị cáo Việt và Nhung tại phiên toà sơ thẩm.

Theo cáo trạng, tháng 9/2015, Việt giữ vai trò Chi cục trưởng Chi cục Văn thư – Lưu trữ, kiêm Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau. Giai đoạn 2013 - 2022, bị cáo Việt đã chỉ đạo kế toán Đinh Thị Cẩm Nhung lập Quỹ đời sống trái quy định, để ngoài sổ sách kế toán toàn bộ số tiền khen thưởng, tiền đơn vị khác cho tặng, tiền bán giấy vụn, phế liệu... Tổng số tiền quỹ này hơn 455 triệu đồng.

Tuy nhiên, các khoản chi từ quỹ này không có hồ sơ, chứng từ. Bị cáo Việt tự quyết định chi, như chi tiếp khách hơn 125 triệu đồng, ăn uống đám tiệc hơn 31 triệu đồng, du lịch 3 triệu đồng… Việc chi này được xác định gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Tại phiên tòa, cũng như trong quá trình điều tra, bị cáo Việt và Nhung đã nộp khắc phục toàn bộ hậu quả.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Việt 18 tháng tù; Đinh Thị Cẩm Nhung bị tuyên phạt 12 tù treo, cùng về tội “Lập quỹ trái phép”.

Tân Lộc
#Trần Quốc Việt #Trung tâm Lưu trữ Cà Mau #lập quỹ trái phép #tội danh hình sự #tài sản nhà nước #hình phạt tù #Cà Mau

Xem thêm

Cùng chuyên mục